Пентагон раскрыл полное содержание нового пакета помощи Украине на 400 млн долл

Минобороны США раскрыло содержание пакета военной помощи Украине на 400 млн долл, о котором объявили 10 мая.

Что входит в пакет помощи США

В Пентагоне отметили, что новый пакет — 57-й транш помощи при администрации президента США Джо Байдена с августа 2021 года.

Отмечено, что пакет включает средства для поддержания насущных потребностей Украины на поле боя, включая ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехнику и противотанковое оружие.

В пакет входят:

дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;

дополнительные боеприпасы для NASAMS;

Зенитные ракеты Stinger;

оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами;

Дополнительные HIMARS и боеприпасы;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

боевые машины пехоты Bradley;

бронетранспортеры M113;

Машины с защитой от мин и засад (MRAP);

Прицепы для перевозки тяжелой техники;

Ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

высокоточные авиационные боеприпасы;

Высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARMs);

Стрелковое оружие и дополнительные патроны для стрелкового оружия и гранаты;

Подрывные боеприпасы и оборудование для уборки помех;

прибрежные и речные патрульные катера;

Химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;

Запасные части, обучающие боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Соединенные Штаты выделили более 51,3 миллиарда долларов на безопасность помощи Украине.

Предварительный пакет помощи

В конце апреля США объявили о пакете помощи Украине на 6 млрд долларов — в него вошли боеприпасы к ЗРК Patriot и NASAMS, боеприпасы к HIMARS, система противодействия БпЛА, снаряды и т.д.

Также пакет предусматривает обучение пользоваться предоставленным оружием и обслуживать его.