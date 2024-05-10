Пентагон раскрыл полное содержание нового пакета помощи Украине на 400 млн долл

Минобороны США раскрыло содержание пакета военной помощи Украине на 400 млн долл, о котором объявили 10 мая.
Что входит в пакет помощи США
В Пентагоне отметили, что новый пакет — 57-й транш помощи при администрации президента США Джо Байдена с августа 2021 года.
Отмечено, что пакет включает средства для поддержания насущных потребностей Украины на поле боя, включая ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехнику и противотанковое оружие.
В пакет входят:
дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;
дополнительные боеприпасы для NASAMS;
Зенитные ракеты Stinger;
оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами;
Дополнительные HIMARS и боеприпасы;
артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
боевые машины пехоты Bradley;
бронетранспортеры M113;
Машины с защитой от мин и засад (MRAP);
Прицепы для перевозки тяжелой техники;
Ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
противотанковые системы Javelin и AT-4;
высокоточные авиационные боеприпасы;
Высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARMs);
Стрелковое оружие и дополнительные патроны для стрелкового оружия и гранаты;
Подрывные боеприпасы и оборудование для уборки помех;
прибрежные и речные патрульные катера;
Химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;
Запасные части, обучающие боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
Соединенные Штаты выделили более 51,3 миллиарда долларов на безопасность помощи Украине.
Предварительный пакет помощи
В конце апреля США объявили о пакете помощи Украине на 6 млрд долларов — в него вошли боеприпасы к ЗРК Patriot и NASAMS, боеприпасы к HIMARS, система противодействия БпЛА, снаряды и т.д.
Также пакет предусматривает обучение пользоваться предоставленным оружием и обслуживать его.
Пакет был объявлен после того, как Конгресс США принял закон о помощи Украине более чем на 60 миллиардов долларов и подписал его Байден.
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