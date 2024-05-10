Пентагон раскрыл полное содержание нового пакета помощи Украине на 400 млн долл
Категория
Мир
Дата публикации

Пентагон раскрыл полное содержание нового пакета помощи Украине на 400 млн долл

Минобороны США
Пентагон
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Минобороны США раскрыло содержание пакета военной помощи Украине на 400 млн долл, о котором объявили 10 мая.

Что входит в пакет помощи США

В Пентагоне отметили, что новый пакет — 57-й транш помощи при администрации президента США Джо Байдена с августа 2021 года.

Отмечено, что пакет включает средства для поддержания насущных потребностей Украины на поле боя, включая ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехнику и противотанковое оружие.

В пакет входят:

  • дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;

  • дополнительные боеприпасы для NASAMS;

  • Зенитные ракеты Stinger;

  • оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами;

  • Дополнительные HIMARS и боеприпасы;

  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

  • боевые машины пехоты Bradley;

  • бронетранспортеры M113;

  • Машины с защитой от мин и засад (MRAP);

  • Прицепы для перевозки тяжелой техники;

  • Ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

  • противотанковые системы Javelin и AT-4;

  • высокоточные авиационные боеприпасы;

  • Высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARMs);

  • Стрелковое оружие и дополнительные патроны для стрелкового оружия и гранаты;

  • Подрывные боеприпасы и оборудование для уборки помех;

  • прибрежные и речные патрульные катера;

  • Химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;

  • Запасные части, обучающие боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Соединенные Штаты выделили более 51,3 миллиарда долларов на безопасность помощи Украине.

Предварительный пакет помощи

В конце апреля США объявили о пакете помощи Украине на 6 млрд долларов — в него вошли боеприпасы к ЗРК Patriot и NASAMS, боеприпасы к HIMARS, система противодействия БпЛА, снаряды и т.д.

Также пакет предусматривает обучение пользоваться предоставленным оружием и обслуживать его.

Пакет был объявлен после того, как Конгресс США принял закон о помощи Украине более чем на 60 миллиардов долларов и подписал его Байден.

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