Пентагон розкрив повний вміст нового пакету допомоги Україні на 400 млн дол

Міноборони США розкрило вміст пакета військової допомоги Україні на 400 млн дол, про який оголосили 10 травня.

Що входить до пакету допомоги США

У Пентагоні зазначили, що новий пакет — 57-й транш допомоги за адміністрації президента США Джо Байдена з серпня 2021 року.

Зазначено, що пакет включає засоби для підтримки найнагальніших потреб України на полі бою, включаючи ППО, артилерійські снаряди, бронетехніку та протитанкову зброю.

До пакету входять:

додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;

додаткові боєприпаси для NASAMS;

Зенітні ракети Stinger;

Обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами;

Додаткові HIMARS і боєприпаси;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

бойові машини піхоти Bradley;

бронетранспортери M113;

Машини з захистом від мін і засідок (MRAP);

Причепи для перевезення важкої техніки;

Ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

високоточні авіаційні боєприпаси;

Високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);

Стрілецька зброя та додаткові патрони до стрілецької зброї та гранати;

Підривні боєприпаси та обладнання для прибирання перешкод;

прибережні та річкові патрульні катери;

Хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання;

Запасні частини, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Сполучені Штати загалом виділили понад 51,3 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні.

Попередній пакет допомоги

Наприкінці квітня США оголосили про пакет допомоги Україні на 6 млрд доларів — до нього увійшли боєприпаси до ЗРК Patriot та NASAMS, боєприпаси до HIMARS, системи протидії БпЛА, снаряди тощо.

Також пакет передбачає навчання користуватися наданою зброєю та обслуговувати її.