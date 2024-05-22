В Пентагоне отреагировали на запуск Россией противокосмического оружия на пути спутника США

В Пентагоне в ответ на запуск Россией спутника, который США называют противокосмическим оружием, заявили о готовности защищать интересы Соединенных Штатов в космосе, сохраняя в то же время стабильную космическую среду.
Россия разместила противокосмическое оружие на той же орбите, что и правительственный спутник США.
Об этом заявил спикер Министерства обороны США Патрик Райдер на брифинге 21 мая.
Райдер подтвердил, что 16 мая Россия запустила спутник на низкую околоземную орбиту, который в Пентагоне оценивают как противокосмическое оружие, предположительно способное атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите.
Россия разместила это новое противокосмическое оружие на той же орбите, что и правительственный спутник США, добавил представитель. Этот российский спутник напоминает ранее развернутые Россией контркосмические грузы 2019 и 2022 годов.
США активно готовятся к войне в космосе
В Минобороны США спешат расширить свои возможности для ведения войны в космосе.
В Вашингтоне заявили, что молниеносный прогресс Китая и России в космических операциях представляет серьезную угрозу для американских спутников на орбите.
США планирует приобрести новое поколение средств наземного и космического базирования, что позволит ему защищать свою спутниковую сеть от нападений и, в случае необходимости срывать или выводить из строя вражеские космические аппараты на орбите, заявили представители Пентагона в ряде интервью, выступлений и недавних заявлений. .
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