В Пентагоне отреагировали на запуск Россией противокосмического оружия на пути спутника США

В Пентагоне в ответ на запуск Россией спутника, который США называют противокосмическим оружием, заявили о готовности защищать интересы Соединенных Штатов в космосе, сохраняя в то же время стабильную космическую среду.

Россия разместила противокосмическое оружие на той же орбите, что и правительственный спутник США.

Об этом заявил спикер Министерства обороны США Патрик Райдер на брифинге 21 мая.

Райдер подтвердил, что 16 мая Россия запустила спутник на низкую околоземную орбиту, который в Пентагоне оценивают как противокосмическое оружие, предположительно способное атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите.

Россия разместила это новое противокосмическое оружие на той же орбите, что и правительственный спутник США, добавил представитель. Этот российский спутник напоминает ранее развернутые Россией контркосмические грузы 2019 и 2022 годов.

США несут ответственность за готовность защищать и оборонять космическую сферу и обеспечивать непрерывную и бесперебойную поддержку Объединенных вооруженных сил и Объединенных контингентов. Мы продолжим балансировать между необходимостью защиты наших интересов в космосе и желанием сохранить стабильную и устойчивую космическую среду. Патрик Райдер Представитель Министерства обороны США

США активно готовятся к войне в космосе

В Минобороны США спешат расширить свои возможности для ведения войны в космосе.

В Вашингтоне заявили, что молниеносный прогресс Китая и России в космических операциях представляет серьезную угрозу для американских спутников на орбите.

Американские власти больше не будут полагаться только на военные спутники для связи, навигации, отслеживания и нацеливания на наземные угрозы — инструменты, которые на протяжении десятилетий давали Пентагону значительное преимущество в конфликтах. Поделиться

США планирует приобрести новое поколение средств наземного и космического базирования, что позволит ему защищать свою спутниковую сеть от нападений и, в случае необходимости срывать или выводить из строя вражеские космические аппараты на орбите, заявили представители Пентагона в ряде интервью, выступлений и недавних заявлений. .