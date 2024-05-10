В Пентагоне уверены , что Россия будет продолжать пытаться найти способы использовать Starlink и другие коммерческие системы связи.
США активно сотрудничают с правительством Украины и SpaceX
Представители Пентагона работают с компанией Илона Маска SpaceX, чтобы препятствовать несанкционированному использованию российскими военными интернет-терминалов Starlink на поле боя в Украине.
Starlink продолжают рекламировать для продажи в России
При этом Пламб отказался вдаваться в детали о том, какие методы или процедуры используются для прекращения использования Россией портативных терминалов связи, подключаемых к флоту низкоорбитальных спутников SpaceX. Представители украинского правительства также не предоставили комментарии.
Издание отмечает, что терминалы Starlink по-прежнему рекламируют для продажи в России на таких платформах, как сайт электронной коммерции Ozon.
Продавцы утверждают, что они работают по подписке, оформленной на имя жителей европейских стран, где технология лицензирована.
Михаил Федоров – министр цифровой трансформации Украины – говорил, что к маю 2022 года Украина получила 10 000 терминалов Starlink, обеспечивающих критически важную связь в войне с российскими захватчиками.
Впоследствии Пентагон заключил со SpaceX годовой контракт на 23 миллиона долларов, истекающий в этом месяце.
На вопрос о статусе контракта, пресс-секретарь отдела космической политики Омар Вилларреал ответил, что они работают над продлением его до ноября.
Как известно, с первых месяцев вторжения РФ в Украину наша страна пользуется терминалами Starlink. Они помогают как военным на фронте, так и не раз устанавливались в освобожденных от оккупантов городах, чтобы люди могли связаться с родными.
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