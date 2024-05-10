Пентагон и SpaceX заблокировали армии РФ использование Starlink на поле боя
Категория
Мир
Дата публикации

Пентагон и SpaceX заблокировали армии РФ использование Starlink на поле боя

Starlink
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Источник:  Bloomberg

В Пентагоне уверены , что Россия будет продолжать пытаться найти способы использовать Starlink и другие коммерческие системы связи.

США активно сотрудничают с правительством Украины и SpaceX

Представители Пентагона работают с компанией Илона Маска SpaceX, чтобы препятствовать несанкционированному использованию российскими военными интернет-терминалов Starlink на поле боя в Украине.

Пока мы успешно противодействуем российскому использованию [Starlink], но я уверен, что Россия будет продолжать пытаться найти способы использовать Starlink и другие коммерческие системы связи. Это будет оставаться проблемой, я думаю, что мы справились с ней и нашли хорошие решения как со Starlink, так и с Украиной, – сказал в интервью глава отдела космической политики Министерства обороны США Джон Плам.

Starlink продолжают рекламировать для продажи в России

При этом Пламб отказался вдаваться в детали о том, какие методы или процедуры используются для прекращения использования Россией портативных терминалов связи, подключаемых к флоту низкоорбитальных спутников SpaceX. Представители украинского правительства также не предоставили комментарии.

Издание отмечает, что терминалы Starlink по-прежнему рекламируют для продажи в России на таких платформах, как сайт электронной коммерции Ozon.

Продавцы утверждают, что они работают по подписке, оформленной на имя жителей европейских стран, где технология лицензирована.

Михаил Федоров – министр цифровой трансформации Украины – говорил, что к маю 2022 года Украина получила 10 000 терминалов Starlink, обеспечивающих критически важную связь в войне с российскими захватчиками.

Впоследствии Пентагон заключил со SpaceX годовой контракт на 23 миллиона долларов, истекающий в этом месяце.

На вопрос о статусе контракта, пресс-секретарь отдела космической политики Омар Вилларреал ответил, что они работают над продлением его до ноября.

Как известно, с первых месяцев вторжения РФ в Украину наша страна пользуется терминалами Starlink. Они помогают как военным на фронте, так и не раз устанавливались в освобожденных от оккупантов городах, чтобы люди могли связаться с родными.

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