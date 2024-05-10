У Пентагоні впевнені , що Росія продовжуватиме намагатися знайти способи використовувати Starlink та інші комерційні системи зв'язку.

США активно співпрацюють з урядом України та SpaceX

Представники Пентагону працюють із компанією Ілона Маска SpaceX, щоб перешкоджати несанкціонованому використанню російськими військовими інтернет-терміналів Starlink на полі бою в Україні.

Наразі ми успішно протидіємо російському використанню [Starlink], але я впевнений, що Росія продовжуватиме намагатися знайти способи використовувати Starlink та інші комерційні системи зв'язку. Це залишатиметься проблемою, я думаю, що ми впоралися з нею і знайшли хороші рішення як зі Starlink, так і з Україною, – сказав в інтерв'ю глава відділу космічної політики Міністерства оборони США Джон Плам. Поширити

Starlink продовжують рекламувати для продажу в Росії

При цьому Пламб відмовився вдаватися в деталі про те, які методи або процедури використовуються для припинення використання Росією портативних терміналів зв'язку, які підключаються до флоту низькоорбітальних супутників SpaceX. Представники українського уряду також не надали коментарів.

Видання зазначає, що термінали Starlink, як і раніше, рекламують для продажу в Росії на таких платформах, як сайт електронної комерції Ozon.

Продавці стверджують, що вони працюють за передплатою, оформленою на ім'я жителів європейських країн, де технологію ліцензовано.

Михайло Федоров – міністр цифрової трансформації України – казав, що до травня 2022 року Україна отримала 10 000 терміналів Starlink, які забезпечують критично важливий зв'язок у війні з російськими загарбниками.

Згодом Пентагон уклав зі SpaceX річний контракт на 23 мільйони доларів, який закінчується цього місяця.

На запитання про статус контракту, прессекретар відділу космічної політики Омар Вілларреал відповів, що вони працюють над продовженням його до листопада.