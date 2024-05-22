У Пентагоні відреагували на запуск Росією протикосмічної зброї на шляху супутника США

У Пентагоні у відповідь на запуск Росією супутника, який США називають протикосмічною зброєю, заявили про готовність захищати інтереси Сполучених Штатів у космосі, водночас зберігаючи стабільне космічне середовище.
Росія розмістила протикосмічну зброю на тій самій орбіті, що й урядовий супутник США
Про це заявив речник Міністерства оборони США Патрик Райдер на брифінгу 21 травня.
Райдер підтвердив, що 16 травня Росія запустила супутник на низьку навколоземну орбіту, який у Пентагоні оцінюють як протикосмічну зброю, імовірно, здатну атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті.
Росія розмістила цю нову протикосмічну зброю на тій самій орбіті, що й урядовий супутник США, додав речник. Цей російський супутник нагадує раніше розгорнуті Росією контркосмічні вантажі 2019 і 2022 років.
США активно готуються до війни в космосі
У Міноборони США поспішають розширити свої можливості для ведення війни в космосі.
У Вашингтоні заявили, що блискавичний прогрес Китаю і Росії в космічних операціях становить серйозну загрозу для американських супутників на орбіті.
США планує придбати нове покоління засобів наземного і космічного базування, що дадуть йому можливість захищати свою супутникову мережу від нападів і, в разі необхідності зривати або виводити з ладу ворожі космічні апарати на орбіті, заявили представники Пентагону в низці інтерв'ю, виступів і нещодавніх заяв.
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