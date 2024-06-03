В Белом доме сообщили, что вместо президента США Джо Байдена Глобальный саммит мира в Швейцарии посетит вице-президент Камала Харрис.

Что известно о визите Гаррис на Саммит мира вместо Байдена

На сайте Белого дома отмечается, что Гаррис должен прибыть в швейцарский Люцерн 15 июня для участия в Глобальном саммите мира.

В рамках участия в саммите вице-президент США планирует подтвердить приверженность администрации Байдена по поддержке усилий Украины по стремлению к справедливому и длительному миру в рамках суверенитета и территориальной целостности по ключевым принципам Устава ООН.

Вице-президент подтвердит поддержку народа Украины, защищающегося от продолжающейся российской агрессии. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан присоединится к вице-президенту, представляя Соединенные Штаты на саммите, говорится в сообщении Белого дома. Поделиться

Что известно о плане реализации Зеленским Формулы мира

Через несколько месяцев после масштабного вторжения преступной армии РФ в Украину Офис президента взялся за разработку документа, позволяющего урегулировать развязанную Кремлем преступную войну.

Формула мира содержит основные условия, при выполнении которых должен быть установлен мир со страной-агрессором. Она состоит из 10 пунктов:

Радиационная и ядерная сохранность.

Продовольственная безопасность.

Энергетическая сохранность.

Освобождение всех пленных и депортированных (в том числе похищенных детей).

исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

Вывод русских войск и прекращение боевых действий.

Восстановление справедливости.

Противодействие экоциду.

Недопущение эскалации.

Фиксация окончания войны.

С тех пор как Зеленский представил формулу мира, Украина пытается найти поддержку для инициативы не только среди стран Запада, но и среди стран Глобального Юга, не имеющих такой однозначной позиции по поводу войны.

В 2023 году Украина начала организовывать встречи по формуле мира. Они проходили на уровне советников глав государств и ключевой темой обсуждений была украинская инициатива по прекращению войны с Россией.

Таких встреч было пять, и в них принимали участие чиновники десятков стран. В частности, принимающими государствами были Саудовская Аравия, Катар, Швейцария и не только.

Логичным продолжением таких мер должен стать саммит мира — встреча по формуле мира на уровне глав государств. Первоначально Украина хотела ее организовать в 2023 году, но этого так и не произошло.