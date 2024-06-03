В Белом доме сообщили, что вместо президента США Джо Байдена Глобальный саммит мира в Швейцарии посетит вице-президент Камала Харрис.
Главные тезисы
- Вице-президент США Камала Харрис отправится на Глобальный саммит мира вместо президента Байдена, подтверждая поддержку усилий Украины по достижению справедливого и продолжительного мира.
- Формула мира, предложенная Зеленским, включает ключевые условия для установления мира с Россией, такие как безопасность, освобождение пленных и вывод войск.
- Украина активно ищет поддержку своей инициативы среди стран Запада и Глобального Юга, проводя встречи по формуле мира на уровне советников глав государств.
- Вице-президент Харрис планирует подтвердить приверженность администрации Байдена к поддержке усилий Украины на саммите, заявив о защите народа Украины от российской агрессии.
- Украина разработала 10 пунктов Зеленского для урегулирования конфликта с Россией, стремясь к миру и восстановлению территориальной целостности. Проведение саммита мира станет следующим шагом в этом направлении.
Что известно о визите Гаррис на Саммит мира вместо Байдена
На сайте Белого дома отмечается, что Гаррис должен прибыть в швейцарский Люцерн 15 июня для участия в Глобальном саммите мира.
В рамках участия в саммите вице-президент США планирует подтвердить приверженность администрации Байдена по поддержке усилий Украины по стремлению к справедливому и длительному миру в рамках суверенитета и территориальной целостности по ключевым принципам Устава ООН.
Что известно о плане реализации Зеленским Формулы мира
Через несколько месяцев после масштабного вторжения преступной армии РФ в Украину Офис президента взялся за разработку документа, позволяющего урегулировать развязанную Кремлем преступную войну.
Формула мира содержит основные условия, при выполнении которых должен быть установлен мир со страной-агрессором. Она состоит из 10 пунктов:
Радиационная и ядерная сохранность.
Продовольственная безопасность.
Энергетическая сохранность.
Освобождение всех пленных и депортированных (в том числе похищенных детей).
исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
Вывод русских войск и прекращение боевых действий.
Восстановление справедливости.
Противодействие экоциду.
Недопущение эскалации.
Фиксация окончания войны.
С тех пор как Зеленский представил формулу мира, Украина пытается найти поддержку для инициативы не только среди стран Запада, но и среди стран Глобального Юга, не имеющих такой однозначной позиции по поводу войны.
В 2023 году Украина начала организовывать встречи по формуле мира. Они проходили на уровне советников глав государств и ключевой темой обсуждений была украинская инициатива по прекращению войны с Россией.
Таких встреч было пять, и в них принимали участие чиновники десятков стран. В частности, принимающими государствами были Саудовская Аравия, Катар, Швейцария и не только.
Логичным продолжением таких мер должен стать саммит мира — встреча по формуле мира на уровне глав государств. Первоначально Украина хотела ее организовать в 2023 году, но этого так и не произошло.
Россию могут привлечь к обсуждению только во время второго саммита мира. По словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, участие РФ возможно только если тот, кто его будет представлять, захочет справедливого мира с Украиной.
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