У Білому домі повідомили, що замість президента США Джо Байдена Глобальний саміт миру у Швейцарії відвідає віце-президент Камала Гарріс.

Що відомо про візит Гарріс на Саміт миру замість Байдена

На сайті Білого дому зазначається, що Гарріс має прибути у швейцарський Люцерн 15 червня для участі у Глобальному саміті миру.

В рамках участі в саміті віце-президент США планує підтвердити відданість адміністрації Байдена з підтримки зусиль України щодо прагнення до справедливого та тривалого миру у рамках суверенітету та територіальної цілісності за ключовими принципами Статуту ООН.

Віце-президент підтвердить підтримку народу України, який захищається від триваючої російської агресії. Радник з національної безпеки Джейк Салліван приєднається до віце-президента, представляючи Сполучені Штати на саміті, - йдеться у повідомленні Білого дому. Поширити

Що відомо про план реалізації Зеленським Формули миру

За кілька місяців після масштабного вторгнення злочинної армії РФ в Україну Офіс президента взявся за розробку документу, який дозволяв би врегулювати розв’язану Кремлем злочинну війну.

Формула миру містить основні умови, за виконання яких має бути встановлений мир із країною-агресором. Вона складається з 10 пунктів:

Радіаційна та ядерна безпека.

Продовольча безпека.

Енергетична безпека.

Звільнення всіх полонених та депортованих (у тому числі викрадених дітей).

Виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку.

Виведення російських військ та припинення бойових дій.

Відновлення справедливості.

Протидія екоциду.

Недопущення ескалації.

Фіксація закінчення війни.

З того часу, як Зеленський представив формулу миру, Україна намагається знайти підтримку для ініціативи не лише серед країн Заходу, а й серед країн Глобального Півдня, які не мають такої однозначної позиції з приводу війни.

У 2023 році Україна почала організовувати зустрічі щодо формули миру. Вони проходили лише на рівні радників голів держав і ключовою темою обговорень була українська ініціатива для припинення війни з Росією.

Таких зустрічей було п'ять і в них брали участь чиновники десятків країн. Зокрема, приймаючими державами були Саудівська Аравія, Катар, Швейцарія і не тільки.

Логічним продовженням таких заходів має стати саміт миру - зустріч щодо формули миру на рівні голів держав. Спочатку Україна хотіла її організувати у 2023 році, але цього так і не сталося.