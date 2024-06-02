Президент Володимир Зеленський виключив ймовірність участі України в альтернативних самітах щодо завершення розв'язаної Росією війни, зокрема, запропонованій Китаєм ініціативі.
Україна не братиме участі у запропонованому Китаєм альтернативному мирному саміті
Зеленський підкреслив, що Україна розчарована відмовою Китаю брати участь в Глобальному саміті миру в Швейцарії.
На переконання глави держави, оскільки Україна стала жертвою російської агресії, саме вона має самостійно пропонувати ініціативи щодо проведення мирних самітів.
За його словами, саме через підтримку Китаєм Росії розв’язана Кремлем злочинна війна проти України затягується.
Він підкреслив, що не підтримувати мирний саміт це нормально, однак працювати над зривом його проведення означає підтримувати російську агресію.
Зеленський звинувачує Китай у допомозі Росії зі зриву мирного саміту у Швейцарії
За словами Зеленського, наразі США підтвердили участь у саміті миру в Швейцарії, тоді як Китай відмовився від участі та працює на зрив його проведення.
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