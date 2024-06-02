Чи візьме Україна участь в альтернативних мирних самітах — відповідь Зеленського
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Чи візьме Україна участь в альтернативних мирних самітах — відповідь Зеленського

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський виключив ймовірність участі України в альтернативних самітах щодо завершення розв'язаної Росією війни, зокрема, запропонованій Китаєм ініціативі.

Україна не братиме участі у запропонованому Китаєм альтернативному мирному саміті

Зеленський підкреслив, що Україна розчарована відмовою Китаю брати участь в Глобальному саміті миру в Швейцарії.

На переконання глави держави, оскільки Україна стала жертвою російської агресії, саме вона має самостійно пропонувати ініціативи щодо проведення мирних самітів.

При всій повазі до будь-якої країни, але ні Китай, ні Бразилія, ні будь-хто не орієнтується до кінця, що принесла Росія цією війною на територію нашої держави. Я бажаю всім країнам миру, щоб ні в кого не було втрат, масованих могил, жертв тощо. Але це українці загинули, це росіяни ґвалтували наших людей, наших жінок, вкрали десятки тисяч наших дітей. Ніхто не має права розказувати нам, як повинна закінчитися ця війна, — підкреслив президент.

За його словами, саме через підтримку Китаєм Росії розв’язана Кремлем злочинна війна проти України затягується.

Не можна казати, що ми базуємося на підтримці територіальній цілісності і суверенітету України і при цьому підтримувати країну, яка порушує саме всі засади і принципи Статуту ООН, — наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що не підтримувати мирний саміт це нормально, однак працювати над зривом його проведення означає підтримувати російську агресію.

Можна не допомагати Україні, цивілізованому світу закінчити війну. Але мені здається, зривати саміт миру, робити кроки на те, щоб послаблення було рівня присутності лідерів, робити все, щоб деякі лідери не доїхали до саміту миру, тиснути на них — це вже точно не наближає мир, і це не тільки підтримка Росії, це фактично підтримка війни, — зазначив Зеленський.

Зеленський звинувачує Китай у допомозі Росії зі зриву мирного саміту у Швейцарії

За словами Зеленського, наразі США підтвердили участь у саміті миру в Швейцарії, тоді як Китай відмовився від участі та працює на зрив його проведення.

Сполучені Штати підтвердили свою участь на високому рівні. У нас є шанс, що президент буде. Що стосується Китаю, вони не підтвердили свою присутність на будь-якому рівні. І Сполучені Штати мають контакти з деякими державами та заохочують їх брати участь у Саміті миру. Китай, на жаль, навпаки — працює над тим, щоб країни не приїжджали на Саміт миру. Велика різниця між двома цими позиціями, — зазначив Зеленський.

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