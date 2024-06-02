Україна не братиме участі у запропонованому Китаєм альтернативному мирному саміті

Зеленський підкреслив, що Україна розчарована відмовою Китаю брати участь в Глобальному саміті миру в Швейцарії.

На переконання глави держави, оскільки Україна стала жертвою російської агресії, саме вона має самостійно пропонувати ініціативи щодо проведення мирних самітів.

При всій повазі до будь-якої країни, але ні Китай, ні Бразилія, ні будь-хто не орієнтується до кінця, що принесла Росія цією війною на територію нашої держави. Я бажаю всім країнам миру, щоб ні в кого не було втрат, масованих могил, жертв тощо. Але це українці загинули, це росіяни ґвалтували наших людей, наших жінок, вкрали десятки тисяч наших дітей. Ніхто не має права розказувати нам, як повинна закінчитися ця війна, — підкреслив президент. Поширити

За його словами, саме через підтримку Китаєм Росії розв’язана Кремлем злочинна війна проти України затягується.

Не можна казати, що ми базуємося на підтримці територіальній цілісності і суверенітету України і при цьому підтримувати країну, яка порушує саме всі засади і принципи Статуту ООН, — наголосив Зеленський. Поширити

Він підкреслив, що не підтримувати мирний саміт це нормально, однак працювати над зривом його проведення означає підтримувати російську агресію.

Можна не допомагати Україні, цивілізованому світу закінчити війну. Але мені здається, зривати саміт миру, робити кроки на те, щоб послаблення було рівня присутності лідерів, робити все, щоб деякі лідери не доїхали до саміту миру, тиснути на них — це вже точно не наближає мир, і це не тільки підтримка Росії, це фактично підтримка війни, — зазначив Зеленський. Поширити

Зеленський звинувачує Китай у допомозі Росії зі зриву мирного саміту у Швейцарії

За словами Зеленського, наразі США підтвердили участь у саміті миру в Швейцарії, тоді як Китай відмовився від участі та працює на зрив його проведення.