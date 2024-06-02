Президент Владимир Зеленский исключил вероятность участия Украины в альтернативных саммитах по завершению развязанной Россией войны, в частности, предложенной Китаем инициативе.
Украина не будет участвовать в предложенном Китаем альтернативном мирном саммите
Зеленский подчеркнул, что Украина разочарована отказом Китая участвовать в Глобальном саммите мира в Швейцарии.
По мнению главы государства, поскольку Украина стала жертвой российской агрессии, именно она должна самостоятельно предлагать инициативы по проведению мирных саммитов.
По его словам, именно из-за поддержки Китаем России развязанная Кремлем преступная война против Украины затягивается.
Он подчеркнул, что не поддерживать мирный саммит — это нормально, однако работать над срывом его проведения означает поддерживать российскую агрессию.
Зеленский обвиняет Китай в помощи России по срыву мирного саммита в Швейцарии
По словам Зеленского, в настоящее время США подтвердили участие в саммите мира в Швейцарии, в то время как Китай отказался от участия и работает на срыв его проведения.
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