Примет ли Украина участие в альтернативных мирных саммитах — ответ Зеленского
Категория
Политика
Дата публикации

Примет ли Украина участие в альтернативных мирных саммитах — ответ Зеленского

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
Читати українською

Президент Владимир Зеленский исключил вероятность участия Украины в альтернативных саммитах по завершению развязанной Россией войны, в частности, предложенной Китаем инициативе.

Украина не будет участвовать в предложенном Китаем альтернативном мирном саммите

Зеленский подчеркнул, что Украина разочарована отказом Китая участвовать в Глобальном саммите мира в Швейцарии.

По мнению главы государства, поскольку Украина стала жертвой российской агрессии, именно она должна самостоятельно предлагать инициативы по проведению мирных саммитов.

При всем уважении к любой стране, но ни Китай, ни Бразилия, ни кто-либо не ориентируется до конца, что принесла Россия этой войной на территорию нашего государства. Я желаю всем странам мира, чтобы ни у кого не было потерь, массированных могил, жертв и т.д. Но это украинцы погибли, это россияне изнасиловали наших людей, наших женщин, украли десятки тысяч наших детей. Никто не имеет права рассказывать нам, как должна закончиться эта война, подчеркнул президент.

По его словам, именно из-за поддержки Китаем России развязанная Кремлем преступная война против Украины затягивается.

Нельзя говорить, что мы базируемся на поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и при этом поддерживать страну, которая нарушает именно все принципы и принципы Устава ООН, — подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что не поддерживать мирный саммит — это нормально, однако работать над срывом его проведения означает поддерживать российскую агрессию.

Можно не помогать Украине, цивилизованному миру окончить войну. Но мне кажется, срывать саммит мира, делать шаги на то, чтобы ослабление было уровня присутствия лидеров, делать все, чтобы некоторые лидеры не доехали до саммита мира, давить на них — это уж точно не приближает мир, и это не только поддержка России. это фактически поддержка войны, — отметил Зеленский.

Зеленский обвиняет Китай в помощи России по срыву мирного саммита в Швейцарии

По словам Зеленского, в настоящее время США подтвердили участие в саммите мира в Швейцарии, в то время как Китай отказался от участия и работает на срыв его проведения.

Соединенные Штаты подтвердили свое участие на высоком уровне. У нас есть шанс, что президент будет. Что касается Китая, то они не подтвердили свое присутствие на любом уровне. И Соединенные Штаты имеют контакт с некоторыми государствами и поощряют их участвовать в Саммите мира. Китай, к сожалению, наоборот работает над тем, чтобы страны не приезжали на Саммит мира. Большая разница между двумя этими позициями, — отметил Зеленский.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский озвучил ожидания Украины от саммита НАТО в Вашингтоне
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Китай отказался от участия в украинском Саммите мира — Reuters
китай
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский обвинил ряд стран в помощи России с целью сорвать саммит мира
Офис Президента Украины
Владимир Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?