Украина не будет участвовать в предложенном Китаем альтернативном мирном саммите

Зеленский подчеркнул, что Украина разочарована отказом Китая участвовать в Глобальном саммите мира в Швейцарии.

По мнению главы государства, поскольку Украина стала жертвой российской агрессии, именно она должна самостоятельно предлагать инициативы по проведению мирных саммитов.

При всем уважении к любой стране, но ни Китай, ни Бразилия, ни кто-либо не ориентируется до конца, что принесла Россия этой войной на территорию нашего государства. Я желаю всем странам мира, чтобы ни у кого не было потерь, массированных могил, жертв и т.д. Но это украинцы погибли, это россияне изнасиловали наших людей, наших женщин, украли десятки тысяч наших детей. Никто не имеет права рассказывать нам, как должна закончиться эта война, подчеркнул президент. Поделиться

По его словам, именно из-за поддержки Китаем России развязанная Кремлем преступная война против Украины затягивается.

Нельзя говорить, что мы базируемся на поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и при этом поддерживать страну, которая нарушает именно все принципы и принципы Устава ООН, — подчеркнул Зеленский. Поделиться

Он подчеркнул, что не поддерживать мирный саммит — это нормально, однако работать над срывом его проведения означает поддерживать российскую агрессию.

Можно не помогать Украине, цивилизованному миру окончить войну. Но мне кажется, срывать саммит мира, делать шаги на то, чтобы ослабление было уровня присутствия лидеров, делать все, чтобы некоторые лидеры не доехали до саммита мира, давить на них — это уж точно не приближает мир, и это не только поддержка России. это фактически поддержка войны, — отметил Зеленский. Поделиться

Зеленский обвиняет Китай в помощи России по срыву мирного саммита в Швейцарии

По словам Зеленского, в настоящее время США подтвердили участие в саммите мира в Швейцарии, в то время как Китай отказался от участия и работает на срыв его проведения.