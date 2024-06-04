У секретаріаті ООН підтвердили присутність представників організації на саміті миру у Швейцарії в червні.

Хто представлятиме організацію на Саміті миру

У секретаріаті Організації Об’єднаних Націй підтвердили, що ООН буде представлена на українському Саміті миру у Швейцарії. Про це заявив на брифінгу заступник речника генсека ООН Фархан Гак.

Водночас поки що невідомо, хто з представників організації поїде на саміт.

Принциповий коментар з цього приводу такий: ми братимемо участь (у Саміті — ред.). Ближче до дати проведення заходу ми зможемо поінформувати вас, хто саме там буде, — заявив Фархан Гак. Поширити

Саміт миру у Швейцарії

Нагадаємо, перший Саміт миру, ініційований Україною спільно зі Швейцарією, пройде 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток.

Наразі відомо, що 107 країн та міжнародних організацій підтвердили свою участь у заході.

Підтвердили свою участь у саміті також Сполучені Штати Америки.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Росію, як заявляла українська влада, планують запросити на другий саміт миру, якщо вона висловить справжнє бажання припинити війну в рамках мирного плану, який буде напрацьований після першого саміту миру.