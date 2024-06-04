У секретаріаті ООН підтвердили присутність представників організації на саміті миру у Швейцарії в червні.
Головні тези:
- Організація Об’єднаних Націй підтвердила участь на українському Саміті миру у Швейцарії в червні.
- Перший Саміт миру, ініційований Україною та Швейцарією, відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток.
- На захід підтвердили свою участь 107 країн та міжнародних організацій, включаючи Сполучені Штати Америки.
Хто представлятиме організацію на Саміті миру
У секретаріаті Організації Об’єднаних Націй підтвердили, що ООН буде представлена на українському Саміті миру у Швейцарії. Про це заявив на брифінгу заступник речника генсека ООН Фархан Гак.
Водночас поки що невідомо, хто з представників організації поїде на саміт.
Саміт миру у Швейцарії
Нагадаємо, перший Саміт миру, ініційований Україною спільно зі Швейцарією, пройде 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток.
Наразі відомо, що 107 країн та міжнародних організацій підтвердили свою участь у заході.
Підтвердили свою участь у саміті також Сполучені Штати Америки.
До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.
Росію, як заявляла українська влада, планують запросити на другий саміт миру, якщо вона висловить справжнє бажання припинити війну в рамках мирного плану, який буде напрацьований після першого саміту миру.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-