Чего ждать от украинского Саммит мира — данные Bloomberg

Участники украинского Глобального саммита мира могут договориться о привлечении российских представителей к переговорам по "формуле мира" Владимира Зеленского.
Главные тезисы
- Участники украинского Саммита мира могут договориться о привлечении российских представителей к переговорам по “формуле мира” Владимира Зеленского.
- Основные темы обсуждений на Саммите включают ядерную и продовольственную безопасность, а также возвращение похищенных детей.
- План мира может претерпеть изменения, но страны участницы стремятся к привлечению России к переговорам в целях достижения мира.
- Президент Украины Владимир Зеленский выражает готовность к обсуждению и совместным усилиям для достижения подлинного мира, несмотря на отсутствие России на инаугурационном Саммите мира.
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Bloomberg получило в свое распоряжение проект решения мирной конференции в Швейцарии.
Как уже упоминалось ранее, она состоится 15-16 июня.
По предварительным данным, участники Саммита сконцентрируются на трех пунктах "формулы мира":
ядерной безопасности;
продовольственной безопасности;
возвращении похищенных детей.
Кроме того, указано, что Украина вместе со своими союзниками призовет защитить ядерные объекты и объявить "неприемлемой" любую угрозу применения ядерного оружия.
Также намерены подробно обсудить свободное судоходство в Черном и Азовском морях для экспорта украинского продовольствия, а также освобождение всех пленных, включая похищенных детей.
Однако, что важно понимать, проект решений Саммита мира еще может измениться.
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Украинский лидер Владимир Зеленский недавно официально подтвердил, что страна-агрессорка РФ не будет присутствовать на инаугурационном Саммите мира в Швейцарии в июне.
Тем не менее, как отметил глава государства, согласованные там детали "мирного плана" некоторые "представители континентов" передадут на ознакомление Кремлю.
Президент также озвучил предположение, что по итогам саммита в Швейцарии будут готовы некоторые пункты плана "с деталями, что делать", а после этого будет подготовлен весь план.
Его базой станет "формула мира" Владимира Зеленского.
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