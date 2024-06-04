Чего ждать от украинского Саммит мира — данные Bloomberg

Участники украинского Глобального саммита мира могут договориться о привлечении российских представителей к переговорам по "формуле мира" Владимира Зеленского.

Запад не теряет надежду на дипломатическое завершение российско-украинской войны

Bloomberg получило в свое распоряжение проект решения мирной конференции в Швейцарии.

Как уже упоминалось ранее, она состоится 15-16 июня.

По предварительным данным, участники Саммита сконцентрируются на трех пунктах "формулы мира":

ядерной безопасности; продовольственной безопасности; возвращении похищенных детей.

Кроме того, указано, что Украина вместе со своими союзниками призовет защитить ядерные объекты и объявить "неприемлемой" любую угрозу применения ядерного оружия.

Также намерены подробно обсудить свободное судоходство в Черном и Азовском морях для экспорта украинского продовольствия, а также освобождение всех пленных, включая похищенных детей.

Мы, таким образом, согласились предпринять конкретные шаги, которые могут служить мерами по укреплению доверия в вышеуказанных сферах с последующим привлечением представителей Российской Федерации, — сказано в документе. Поделиться

Однако, что важно понимать, проект решений Саммита мира еще может измениться.

Россия сможет ознакомиться с "планом мира", который будет принят без нее

Украинский лидер Владимир Зеленский недавно официально подтвердил, что страна-агрессорка РФ не будет присутствовать на инаугурационном Саммите мира в Швейцарии в июне.

Тем не менее, как отметил глава государства, согласованные там детали "мирного плана" некоторые "представители континентов" передадут на ознакомление Кремлю.

Президент также озвучил предположение, что по итогам саммита в Швейцарии будут готовы некоторые пункты плана "с деталями, что делать", а после этого будет подготовлен весь план.

Его базой станет "формула мира" Владимира Зеленского.