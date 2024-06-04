Чего ждать от украинского Саммит мира — данные Bloomberg
Категория
Политика
Дата публикации

Чего ждать от украинского Саммит мира — данные Bloomberg

Зеленский
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Участники украинского Глобального саммита мира могут договориться о привлечении российских представителей к переговорам по "формуле мира" Владимира Зеленского.

Главные тезисы

  • Участники украинского Саммита мира могут договориться о привлечении российских представителей к переговорам по “формуле мира” Владимира Зеленского.
  • Основные темы обсуждений на Саммите включают ядерную и продовольственную безопасность, а также возвращение похищенных детей.
  • План мира может претерпеть изменения, но страны участницы стремятся к привлечению России к переговорам в целях достижения мира.
  • Президент Украины Владимир Зеленский выражает готовность к обсуждению и совместным усилиям для достижения подлинного мира, несмотря на отсутствие России на инаугурационном Саммите мира.

Запад не теряет надежду на дипломатическое завершение российско-украинской войны

Bloomberg получило в свое распоряжение проект решения мирной конференции в Швейцарии.

Как уже упоминалось ранее, она состоится 15-16 июня.

По предварительным данным, участники Саммита сконцентрируются на трех пунктах "формулы мира":

  1. ядерной безопасности;

  2. продовольственной безопасности;

  3. возвращении похищенных детей.

Кроме того, указано, что Украина вместе со своими союзниками призовет защитить ядерные объекты и объявить "неприемлемой" любую угрозу применения ядерного оружия.

Также намерены подробно обсудить свободное судоходство в Черном и Азовском морях для экспорта украинского продовольствия, а также освобождение всех пленных, включая похищенных детей.

Мы, таким образом, согласились предпринять конкретные шаги, которые могут служить мерами по укреплению доверия в вышеуказанных сферах с последующим привлечением представителей Российской Федерации, — сказано в документе.

Однако, что важно понимать, проект решений Саммита мира еще может измениться.

Россия сможет ознакомиться с "планом мира", который будет принят без нее

Украинский лидер Владимир Зеленский недавно официально подтвердил, что страна-агрессорка РФ не будет присутствовать на инаугурационном Саммите мира в Швейцарии в июне.

Тем не менее, как отметил глава государства, согласованные там детали "мирного плана" некоторые "представители континентов" передадут на ознакомление Кремлю.

Президент также озвучил предположение, что по итогам саммита в Швейцарии будут готовы некоторые пункты плана "с деталями, что делать", а после этого будет подготовлен весь план.

Его базой станет "формула мира" Владимира Зеленского.

Естественно, некие стороны переговоров, некие представители континентов представят этот план российским представителям. Но только после того, как мы придем к общему мнению, сформируем общую точку зрения стран, которые действительно хотят мира. Не просто разговоров, а настоящего мира.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Мелони подтвердила участие Зеленского в саммите G7 в Италии
Мелони и Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Байден не посетит Саммит мира в Швейцарии. Кого ждать вместо него
The White House
Джо Байден
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В ООН подтвердили свое участие в украинском Саммите мира
оон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?