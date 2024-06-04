Учасники українського Глобального саміту миру можуть домовитися про залучення російських представників до переговорів стосовно "формули миру" Володимира Зеленського.
Головні тези:
- Учасники українського Глобального саміту миру розглянуть план заходів щодо “формули миру” Володимира Зеленського.
- Теми обговорень на Саміті включають ядерну та продовольчу безпеку, а також повернення викрадених дітей.
- Очікуються угоди про ядерний захист об'єктів, судноплавство та звільнення полонених, зокрема дітей, у тому числі незаконно переміщених.
- План миру може змінитися, проте Україна та інші учасники турбуються про мир та залучення Росії до переговорів.
- Президент України Володимир Зеленський підтверджує готовність до спільних зусиль та обговорення для досягнення справжнього миру.
Захід не втрачає надію на дипломатичне завершення російсько-української війни
Bloomberg отримало у своє розпорядження проєкт рішення мирної конференції у Швейцарії.
Як уже згадувалося раніше, вона відбудеться 15-16 червня.
За попередніми даними, учасники Саміту сконцентруються на трьох пунктах "формули миру":
ядерній безпеці;
продовольчій безпеці;
поверненні викрадених дітей.
Окрім того, вказано, що Україна разом зі своїми союзниками закличе захистити ядерні об'єкти та оголосити "неприйнятною" будь-яку загрозу застосування ядерної зброї.
Також мають намір детально обговорити вільне судноплавство в Чорному й Азовському морях для експорту українського продовольства, а також звільнення всіх полонених, включно з депортованими та незаконно переміщеними дітьми.
Однак, що важливо розуміти, проєкт рішень Саміту миру ще може змінитись.
Росія зможе ознайомитися з "планом миру", який ухвалять без неї
Український лідер Володимир Зеленський нещодавно офіційно підтвердив, що країна-агресорка РФ не буде присутня на інавгураційному Саміті миру у Швейцарії в червні.
Попри це, як зазначив глава держави, узгоджені там деталі "мирного плану" деякі "представники континентів" передадуть на ознайомлення Кремлю.
Президент України також озвучив припущення, що за підсумками саміту у Швейцарії будуть готові деякі пункти плану "з деталями, що робити", а після цього буде підготовлений весь план.
Його базою стане "формула миру" Володимира Зеленського.
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