Учасники українського Глобального саміту миру можуть домовитися про залучення російських представників до переговорів стосовно "формули миру" Володимира Зеленського.

Захід не втрачає надію на дипломатичне завершення російсько-української війни

Bloomberg отримало у своє розпорядження проєкт рішення мирної конференції у Швейцарії.

Як уже згадувалося раніше, вона відбудеться 15-16 червня.

За попередніми даними, учасники Саміту сконцентруються на трьох пунктах "формули миру":

ядерній безпеці; продовольчій безпеці; поверненні викрадених дітей.

Окрім того, вказано, що Україна разом зі своїми союзниками закличе захистити ядерні об'єкти та оголосити "неприйнятною" будь-яку загрозу застосування ядерної зброї.

Також мають намір детально обговорити вільне судноплавство в Чорному й Азовському морях для експорту українського продовольства, а також звільнення всіх полонених, включно з депортованими та незаконно переміщеними дітьми.

Ми, таким чином, погодилися здійснити конкретні кроки, які можуть слугувати заходами зміцнення довіри у вищезазначених сферах з подальшим залученням представників Російської Федерації, — мовиться в документі. Поширити

Однак, що важливо розуміти, проєкт рішень Саміту миру ще може змінитись.

Росія зможе ознайомитися з "планом миру", який ухвалять без неї

Український лідер Володимир Зеленський нещодавно офіційно підтвердив, що країна-агресорка РФ не буде присутня на інавгураційному Саміті миру у Швейцарії в червні.

Попри це, як зазначив глава держави, узгоджені там деталі "мирного плану" деякі "представники континентів" передадуть на ознайомлення Кремлю.

Президент України також озвучив припущення, що за підсумками саміту у Швейцарії будуть готові деякі пункти плану "з деталями, що робити", а після цього буде підготовлений весь план.

Його базою стане "формула миру" Володимира Зеленського.