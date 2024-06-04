Чого чекати від українського Саміт миру — дані Bloomberg
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Чого чекати від українського Саміт миру — дані Bloomberg

Зеленський
Джерело:  Bloomberg

Учасники українського Глобального саміту миру можуть домовитися про залучення російських представників до переговорів стосовно "формули миру" Володимира Зеленського.

Головні тези:

  • Учасники українського Глобального саміту миру розглянуть план заходів щодо “формули миру” Володимира Зеленського.
  • Теми обговорень на Саміті включають ядерну та продовольчу безпеку, а також повернення викрадених дітей.
  • Очікуються угоди про ядерний захист об'єктів, судноплавство та звільнення полонених, зокрема дітей, у тому числі незаконно переміщених.
  • План миру може змінитися, проте Україна та інші учасники турбуються про мир та залучення Росії до переговорів.
  • Президент України Володимир Зеленський підтверджує готовність до спільних зусиль та обговорення для досягнення справжнього миру.

Захід не втрачає надію на дипломатичне завершення російсько-української війни

Bloomberg отримало у своє розпорядження проєкт рішення мирної конференції у Швейцарії.

Як уже згадувалося раніше, вона відбудеться 15-16 червня.

За попередніми даними, учасники Саміту сконцентруються на трьох пунктах "формули миру":

  1. ядерній безпеці;

  2. продовольчій безпеці;

  3. поверненні викрадених дітей.

Окрім того, вказано, що Україна разом зі своїми союзниками закличе захистити ядерні об'єкти та оголосити "неприйнятною" будь-яку загрозу застосування ядерної зброї.

Також мають намір детально обговорити вільне судноплавство в Чорному й Азовському морях для експорту українського продовольства, а також звільнення всіх полонених, включно з депортованими та незаконно переміщеними дітьми.

Ми, таким чином, погодилися здійснити конкретні кроки, які можуть слугувати заходами зміцнення довіри у вищезазначених сферах з подальшим залученням представників Російської Федерації, — мовиться в документі.

Однак, що важливо розуміти, проєкт рішень Саміту миру ще може змінитись.

Росія зможе ознайомитися з "планом миру", який ухвалять без неї

Український лідер Володимир Зеленський нещодавно офіційно підтвердив, що країна-агресорка РФ не буде присутня на інавгураційному Саміті миру у Швейцарії в червні.

Попри це, як зазначив глава держави, узгоджені там деталі "мирного плану" деякі "представники континентів" передадуть на ознайомлення Кремлю.

Президент України також озвучив припущення, що за підсумками саміту у Швейцарії будуть готові деякі пункти плану "з деталями, що робити", а після цього буде підготовлений весь план.

Його базою стане "формула миру" Володимира Зеленського.

Звісно, деякі сторони переговорів, деякі представники континентів представлять цей план російським представникам. Але тільки після того, як ми дійдемо спільної думки, сформуємо спільну точку зору країн, які дійсно хочуть миру. Не просто розмов, а справжнього миру

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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