Угорщина візьме участь в українському Саміті миру

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто, який зараз перебуває на економічному форумі у російському Санкт-Петербурзі, оголосив, що Угорщина візьме участь у запланованому у Швейцарії Саміті миру.

Сійярто заявив, що поїде на Саміт миру у Швейцарії

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина буде представлена на заході на рівні міністра закордонних справ, тобто поїде він сам.

Водночас він знову висловив розчарування тим, що Росію на саміт не запросили.

Ми вважаємо, що реальні результати були б досягнуті, якби всі були за столом переговорів. Цього разу це не так, але оскільки ми поважаємо мирні зусилля швейцарців, ми візьмемо участь на рівні міністра закордонних справ, — сказав глава угорського МЗС. Поширити

Також, як зазначив Сійярто, причиною його участі є те, що Угорщина виступає за мир і братиме участь у всіх заходах, де мир стоїть на порядку денному.

Кілька днів тому повідомлялося, що Угорщина ще не вирішила чи братиме участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії, оскільки не вважає війну в Україні "своєю", а на зустрічі не будуть присутні обидві сторони протистояння.

Глобальний саміт миру у Швейцарії

Участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії вже підтвердили 106 країн світу.

У тому числі, на саміт приїдуть 70-75 лідерів держав. Про це під час спілкування з представниками ЗМІ на полях конференції "Діалог Шангрі-Ла" розповів президент Володимир Зеленський.

За його словами, підтвердили свою участь у саміті також Сполучені Штати Америки. Однак, поки невідомо, чи приїде президент Джо Байден.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Росію, як заявляла українська влада, планують запросити на другий саміт миру, якщо вона висловить справжнє бажання припинити війну в рамках мирного плану, який буде напрацьований після першого саміту миру.