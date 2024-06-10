Участь в українському Саміті миру підтвердили 90 країн

Президентка Швейцарії Віола Амгерд сказала, що 90 країн і організацій, половина з яких європейські, підтвердили участь у Саміті миру щодо України.
Головні тези:
- Мета Саміту миру полягає в зміцненні шляху до можливого миру та забезпеченні платформи для діалогу
- Саміт має сприяти формуванню справедливих умов для мирних переговорів з Росією та демонструвати недопустимість досягнення цілей через війну
- Глобальний Саміт миру відбудеться у Швейцарії 15-16 червня з участю ключових політичних діячів світу
- Саміт планує розробити спільну переговорну позицію для подальшої передачі російській стороні
Відома кількість країн, які братимуть участь в Саміті миру
За словами президентки Швейцарії Віоли Амгерд, мета Саміту — намітити шлях до можливого миру. Більшість країн буде представлена найвищими лідерами, зокрема президентами й премʼєрами.
Очікується, що президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідають саміт, а від США візьме участь віцепрезидент США Камала Гарріс. Тим часом радник президента Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван приєднається до Гарріс у складі делегації США.
Утім, швейцарські посадовці зазначають, що Бразилія та Китай заявили, що не братимуть участі, оскільки цього не робитиме Росія.
Глобальний Саміт миру
Глобальний саміт миру відбудеться у Швейцарії 15 і 16 червня. Україні свою участь підтвердили 107 країн і міжнародних організацій, казав речник президента Зеленського. Китаю і Росії не буде.
Від США будуть віцепрезидент Каміла Гарріс і радник з нацбезпеки Джейк Салліван.
Секретар РНБО Олександр Литвиненко казав, що завдання Саміту — сформувати справедливі умови для подальших мирних переговорів з Росією, а також продемонструвати всім, що в сучасному світі не можна досягати цілей війною.
В Офісі президента заявляли, що саміт присвятять розробці рамок, щоб стимулювати майбутній мирний процес. Київ запросив усі країни, які підтримують або не підтримують Україну, щоб почути думку кожного задля завершення війни. Саміт виробить спільну переговорну позицію, яку передадуть Росії.
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