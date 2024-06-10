Участь в українському Саміті миру підтвердили 90 країн

Президентка Швейцарії Віола Амгерд сказала, що 90 країн і організацій, половина з яких європейські, підтвердили участь у Саміті миру щодо України.

Відома кількість країн, які братимуть участь в Саміті миру

За словами президентки Швейцарії Віоли Амгерд, мета Саміту — намітити шлях до можливого миру. Більшість країн буде представлена найвищими лідерами, зокрема президентами й премʼєрами.

Очікується, що президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідають саміт, а від США візьме участь віцепрезидент США Камала Гарріс. Тим часом радник президента Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван приєднається до Гарріс у складі делегації США.

Це не про пропаганду. Йдеться про основу гуманітарної допомоги, що надається Швейцарією, яка базується на зміцненні миру і на забезпеченні платформи для початку діалогу, — додала Амгерд. Поширити

Утім, швейцарські посадовці зазначають, що Бразилія та Китай заявили, що не братимуть участі, оскільки цього не робитиме Росія.

Глобальний Саміт миру

Глобальний саміт миру відбудеться у Швейцарії 15 і 16 червня. Україні свою участь підтвердили 107 країн і міжнародних організацій, казав речник президента Зеленського. Китаю і Росії не буде.

Від США будуть віцепрезидент Каміла Гарріс і радник з нацбезпеки Джейк Салліван.

Секретар РНБО Олександр Литвиненко казав, що завдання Саміту — сформувати справедливі умови для подальших мирних переговорів з Росією, а також продемонструвати всім, що в сучасному світі не можна досягати цілей війною.