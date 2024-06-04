Лідери “Великої сімки” зберуться на нову зустріч в італійській Апулії. Під час неї відбудуться дискусії щодо посилення допомоги Україні та притягнення країни-агресорки РФ за всі скоєні під час війни злочини.
Головні тези:
- Лідери G7 обговорять посилення допомоги Україні та притягнення РФ за злочини під час війни.
- У центрі уваги саміту буде розвиток російсько-української війни та нова допомога для Києва.
- Планується обговорення посилення української ППО додатковими системами та ракетами до них.
- Лідери також уважно розглянуть інші глобальні проблеми.
- Володимир Зеленський також приєднається до саміту G7 для обговорення стратегії оборонної підтримки та співпраці з Заходом.
Україна буде в центрі уваги нового саміту G7
З офіційною заявою виступила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. Вона уже підтвердила участь американського лідера Джо Байдена у цій зустрічі, яка повинна відбутися 13-14 червня.
Представниця адміністрації президента США також звернула увагу на те, що лідери “Групи семи” зосередяться на кількох найактуальніших глобальних питаннях.
Насамперед їх цікавить розвиток російсько-української війни та нова потужна допомога для Києва на цьому тлі.
Окрім того, “Велика сімка” має на меті обговорити й інші глобальні проблеми, а саме:
економічну безпеку та збалансованість;
підтримку країн, що розвиваються;
зміцнення продовольчої безпеки;
фінансування охорони здоров'я.
Зеленського теж долучиться до саміту G7 в Італії
Український лідер Володимир Зеленський стане одним з учасників саміту “Групи семи” в Італії, який відбудеться 13-15 червня.
Цю інформацію уже підтвердив спікер президента Сергій Никифоров.
Окрім того, вказано, що Володимир Зеленський під час саміту планує обговорити з Джо Байденом подальше нарощування оборонної підтримки, розвиток коаліції західних винищувачів і кроки задля прискорення постачання F-16.
Одна з центральних тем зустрічі — посилення української ППО додатковими системами та ракетами до них.
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