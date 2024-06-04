G7 скликає саміт заради України. Що будуть обговорювати
Категорія
Економіка
Дата публікації

G7 скликає саміт заради України. Що будуть обговорювати

The White House
G7

Лідери “Великої сімки” зберуться на нову зустріч в італійській Апулії. Під час неї відбудуться дискусії щодо посилення допомоги Україні та притягнення країни-агресорки РФ за всі скоєні під час війни злочини.

Головні тези:

  • Лідери G7 обговорять посилення допомоги Україні та притягнення РФ за злочини під час війни.
  • У центрі уваги саміту буде розвиток російсько-української війни та нова допомога для Києва.
  • Планується обговорення посилення української ППО додатковими системами та ракетами до них.
  • Лідери також уважно розглянуть інші глобальні проблеми.
  • Володимир Зеленський також приєднається до саміту G7 для обговорення стратегії оборонної підтримки та співпраці з Заходом.

Україна буде в центрі уваги нового саміту G7

З офіційною заявою виступила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. Вона уже підтвердила участь американського лідера Джо Байдена у цій зустрічі, яка повинна відбутися 13-14 червня.

Представниця адміністрації президента США також звернула увагу на те, що лідери “Групи семи” зосередяться на кількох найактуальніших глобальних питаннях.

Насамперед їх цікавить розвиток російсько-української війни та нова потужна допомога для Києва на цьому тлі.

Лідери розвиватимуть зусилля, спрямовані на використання знерухомлених суверенних активів Росії для допомоги Україні, а також дії, спрямовані на подальше покарання Росії та тих, хто підтримує її військові зусилля, — наголосила Карін Жан-П'єр.

Окрім того, “Велика сімка” має на меті обговорити й інші глобальні проблеми, а саме:

  • економічну безпеку та збалансованість;

  • підтримку країн, що розвиваються;

  • зміцнення продовольчої безпеки;

  • фінансування охорони здоров'я.

Зеленського теж долучиться до саміту G7 в Італії

Український лідер Володимир Зеленський стане одним з учасників саміту “Групи семи” в Італії, який відбудеться 13-15 червня.

Цю інформацію уже підтвердив спікер президента Сергій Никифоров.

Це без сумнівів. G7 є нашими основними партнерами. Ми говоритимемо з ними про ключові теми наших відносин, включно з діалогами у двосторонніх форматах із державами "сімки”, — наголосив речник глави держави.

Окрім того, вказано, що Володимир Зеленський під час саміту планує обговорити з Джо Байденом подальше нарощування оборонної підтримки, розвиток коаліції західних винищувачів і кроки задля прискорення постачання F-16.

Одна з центральних тем зустрічі — посилення української ППО додатковими системами та ракетами до них.

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