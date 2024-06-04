Ситуація на фронті, ППО та дрони. Зеленський провів Ставку

Після повернення до Києва президент України Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача, на якій обговорили зміни на полі бою, боротьбу з російськими дронами та пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО.

Під час Ставки з Зеленським обговорювався розвиток власних технологій БПЛА та РЕБ

Під час Ставки були доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна: боротьба з російськими «орланами», «ланцетами» й іншими дронами та розвиток власних технологій БПЛА та РЕБ.

Після повернення до Києва найперше провів Ставку, щоб отримати всі оновлення щодо змін на полі бою. Заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського про ситуацію на основних напрямках. Володимир Зеленський Президент України

Під час Ставки визначили й пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО.

Начальник Генштабу Анатолій Баргилевич доповів про стан підготовки, комплектування озброєнням та особовим складом бригад і резервів.

Голови Харківської, Сумської та Чернігівської військових адміністрацій – про подальше зведення фортифікацій, захист важливих об’єктів, зокрема генерації, та поточний стан забезпечення людей світлом.

Офіс президента анонсував нові поставки ППО Україні — деталі

Найближчим часом очікуються публічні заяви союзників України щодо нових поставок систем протиповітряної оборони.

Як розповів прессекретар президента України Сергій Никифоров, у Сінгапурі відбулась зустріч з головою Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки (США) Ллойдом Остіном. Тоді ж питання ППО було основним.

Звичайно, що я не можу зараз оголошувати про те, що саме обговорювали, терміни й саму суть. Але можу сказати, що це тема ППО для України, для Харкова, для цивільної інфраструктури, для людей і для фронту. І їй присвятили найбільше уваги, — зауважив Никифоров.

Зокрема прессекретар президента Володимира Зеленського додав, що сьогодні Київ активно співпрацює з США, а Вашингтон, своєю чергою — з іншими партнерами, щодо нових поставок ППО.