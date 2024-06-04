Ситуація на фронті, ППО та дрони. Зеленський провів Ставку

Після повернення до Києва президент України Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача, на якій обговорили зміни на полі бою, боротьбу з російськими дронами та пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача для обговорення змін на полі бою та пріоритетних напрямків для розміщення очікуваних систем ППО.
- На Ставці розглядалися питання розвитку власних технологій БПЛА та РЕБ, боротьби з російськими дронами та співпраця з партнерами щодо нових поставок ППО.
- Голови військових адміністрацій та офіс президента анонсували нові поставки систем протиповітряної оборони, очікуються публічні заяви союзників України щодо цього.
- Прес-секретар президента України Сергій Никифоров повідомив про активну співпрацю зі США та іншими партнерами у питанні нових поставок ППО.
- Співпраця зі США та іншими партнерами у галузі ППО є пріоритетною для України, спонукає до розвитку цивільної інфраструктури та підтримує забезпечення фронту.
Під час Ставки з Зеленським обговорювався розвиток власних технологій БПЛА та РЕБ
Під час Ставки були доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна: боротьба з російськими «орланами», «ланцетами» й іншими дронами та розвиток власних технологій БПЛА та РЕБ.
Під час Ставки визначили й пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО.
Начальник Генштабу Анатолій Баргилевич доповів про стан підготовки, комплектування озброєнням та особовим складом бригад і резервів.
Голови Харківської, Сумської та Чернігівської військових адміністрацій – про подальше зведення фортифікацій, захист важливих об’єктів, зокрема генерації, та поточний стан забезпечення людей світлом.
Офіс президента анонсував нові поставки ППО Україні — деталі
Найближчим часом очікуються публічні заяви союзників України щодо нових поставок систем протиповітряної оборони.
Як розповів прессекретар президента України Сергій Никифоров, у Сінгапурі відбулась зустріч з головою Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки (США) Ллойдом Остіном. Тоді ж питання ППО було основним.
Звичайно, що я не можу зараз оголошувати про те, що саме обговорювали, терміни й саму суть. Але можу сказати, що це тема ППО для України, для Харкова, для цивільної інфраструктури, для людей і для фронту. І їй присвятили найбільше уваги, — зауважив Никифоров.
Зокрема прессекретар президента Володимира Зеленського додав, що сьогодні Київ активно співпрацює з США, а Вашингтон, своєю чергою — з іншими партнерами, щодо нових поставок ППО.
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