Зеленський прибув до Філіппін — перші подробиці

Президент України прибув до Філіппін. У Манілі Володимир Зеленський зустрівся з колегою Фердинандом Маркосом-молодшим.
Що відомо про візит Зеленського до Філіппін
Український лідер заявив, що вперше в історії наших двосторонніх відносин зустрівся з президентом Фердинандом Маркосом-молодшим. Також розповів, що саме обговорив на зустрічі.
Зеленський висловив вдячність Філіппінам за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, чітку позицію щодо агресії Росії проти нашої держави, а також підтримку важливих резолюцій ООН.
Президент заявив, що Україна має намір відкрити посольство в Манілі цього року для зміцнення двосторонньої співпраці.
Також глави держав обговорили двосторонню співпрацю, зокрема, експорт української аграрної продукції до Філіппін.
Як планувався візит президента до Філіппін
Президент планував, але не зміг зустрітися з філіппінським колегою на полях форуму. Тож вирішив прилетіти до Маніли, Фердинанда Маркоса-молодшого на Саміт миру. Про це на умовах анонімності повідомили AP двоє філіппінських чиновників.
Агентство зауважило, що обидва лідери критично висловлювалися щодо Китаю на оборонному форумі в Сінгапурі.
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