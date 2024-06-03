Зеленський прибув до Філіппін — перші подробиці
Категорія
Світ
Дата публікації

Зеленський прибув до Філіппін — перші подробиці

Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Філіппін

Президент України прибув до Філіппін. У Манілі Володимир Зеленський зустрівся з колегою Фердинандом Маркосом-молодшим.

Що відомо про візит Зеленського до Філіппін

Український лідер заявив, що вперше в історії наших двосторонніх відносин зустрівся з президентом Фердинандом Маркосом-молодшим. Також розповів, що саме обговорив на зустрічі.

Зеленський висловив вдячність Філіппінам за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, чітку позицію щодо агресії Росії проти нашої держави, а також підтримку важливих резолюцій ООН.

Президент заявив, що Україна має намір відкрити посольство в Манілі цього року для зміцнення двосторонньої співпраці.

Обговорили інавгураційний Глобальний саміт миру та важливість представлення на ньому країн Південно-Східної Азії. Цінуємо, що Філіппіни візьмуть участь у Саміті, — підкреслив український лідер.

Також глави держав обговорили двосторонню співпрацю, зокрема, експорт української аграрної продукції до Філіппін.

Як планувався візит президента до Філіппін

Президент планував, але не зміг зустрітися з філіппінським колегою на полях форуму. Тож вирішив прилетіти до Маніли, Фердинанда Маркоса-молодшого на Саміт миру. Про це на умовах анонімності повідомили AP двоє філіппінських чиновників.

Агентство зауважило, що обидва лідери критично висловлювалися щодо Китаю на оборонному форумі в Сінгапурі.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський закликав західних партнерів вплинути на США стосовно запрошення в НАТО
Володимир Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський назвав недостатнім дозвіл США бити по території РФ
Офіс Президента України
Володимир Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський оприлюднив кількість ударів РФ по Україні за тиждень — відео
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?