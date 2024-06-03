Зеленський прибув до Філіппін — перші подробиці

Президент України прибув до Філіппін. У Манілі Володимир Зеленський зустрівся з колегою Фердинандом Маркосом-молодшим.

Що відомо про візит Зеленського до Філіппін

Український лідер заявив, що вперше в історії наших двосторонніх відносин зустрівся з президентом Фердинандом Маркосом-молодшим. Також розповів, що саме обговорив на зустрічі.

Зеленський висловив вдячність Філіппінам за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, чітку позицію щодо агресії Росії проти нашої держави, а також підтримку важливих резолюцій ООН.

Президент заявив, що Україна має намір відкрити посольство в Манілі цього року для зміцнення двосторонньої співпраці.

Обговорили інавгураційний Глобальний саміт миру та важливість представлення на ньому країн Південно-Східної Азії. Цінуємо, що Філіппіни візьмуть участь у Саміті, — підкреслив український лідер. Поширити

Також глави держав обговорили двосторонню співпрацю, зокрема, експорт української аграрної продукції до Філіппін.

Як планувався візит президента до Філіппін

Президент планував, але не зміг зустрітися з філіппінським колегою на полях форуму. Тож вирішив прилетіти до Маніли, Фердинанда Маркоса-молодшого на Саміт миру. Про це на умовах анонімності повідомили AP двоє філіппінських чиновників.

Агентство зауважило, що обидва лідери критично висловлювалися щодо Китаю на оборонному форумі в Сінгапурі.