Лише за минулий тиждень російські війська завдали по Україні майже тисячу ударів — ракетами різних типів, КАБами, ударними дронами.
Додаткові засоби ППО для України можуть вберегти від ударів РФ
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Президент наголосив, що світ здатний зробити так, аби російський терор програв.
Зеленський назвав недостатнім дозвіл США бити по території РФ
За словами президента Володимира Зеленського, дозвіл США бити по території Росії з РСЗВ HIMARS є недостатнім для ураження всіх військових цілей окупаційної армії РФ, якими атакують територію України.
Глава держави підкреслив, що має бути розуміння того, як окупаційна армія РФ веде війну проти України у прикордонних районах на Харківщині, де розміщена ворожа артилерія та далекобійна зброя.
Зеленський зазначив, що Росія наразі має близько 10 тис одних тільки ракет С-300, якими завдає ударів по житлових районах Харкова.
Він підкреслив, що Україна знаходиться у стані війни протягом багатьох років, однак не атакує цивільне населення на території Росії.
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