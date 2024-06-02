Лише за минулий тиждень російські війська завдали по Україні майже тисячу ударів — ракетами різних типів, КАБами, ударними дронами.

Додаткові засоби ППО для України можуть вберегти від ударів РФ

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Повна зневага до людського життя та постійний терор — це те, що Росія намагається поширити. Лише за один цей тиждень російські війська завдали майже 1000 ударів — ракетами різних типів, КАБами, ударними дронами. Володимир Зеленський Президент України

Президент наголосив, що світ здатний зробити так, аби російський терор програв.

Захистити життя в Україні достатньою кількістю систем ППО, надати нашим воїнам необхідну зброю з необхідною далекобійністю, тиснути на державу-терориста так, щоб Росія не встигала адаптуватись, — це шлях до наближення миру, — сказав Зеленський. Поширити

Зеленський назвав недостатнім дозвіл США бити по території РФ

За словами президента Володимира Зеленського, дозвіл США бити по території Росії з РСЗВ HIMARS є недостатнім для ураження всіх військових цілей окупаційної армії РФ, якими атакують територію України.

Глава держави підкреслив, що має бути розуміння того, як окупаційна армія РФ веде війну проти України у прикордонних районах на Харківщині, де розміщена ворожа артилерія та далекобійна зброя.

Зеленський зазначив, що Росія наразі має близько 10 тис одних тільки ракет С-300, якими завдає ударів по житлових районах Харкова.

Різна зброя там знаходиться і вони не прибирають цю зброю, тому що знають, що Україна не може завдавати удари західною зброєю по території Російської Федерації. Навіть якщо вони просто б'ють цією зброєю, — пояснює президент. Поширити

Він підкреслив, що Україна знаходиться у стані війни протягом багатьох років, однак не атакує цивільне населення на території Росії.