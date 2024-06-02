Зеленский обнародовал количество ударов РФ по Украине за неделю

Только за прошедшую неделю российские войска нанесли по Украине почти тысячу ударов — ракетами разных типов, КАБами, ударными дронами.
Дополнительные средства ПВО для Украины могут уберечь от ударов РФ
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Президент подчеркнул, что мир способен сделать так, чтобы российский террор проиграл.
Зеленский назвал недостаточным разрешение США бить по территории РФ
По словам президента Владимира Зеленского, разрешение США бить по территории России с РСЗО HIMARS недостаточно для поражения всех военных целей оккупационной армии РФ, которыми атакуют территорию Украины.
Глава государства подчеркнул, что должно быть понимание того, как оккупационная армия РФ ведет войну против Украины в приграничных районах Харьковской области, где размещена вражеская артиллерия и дальнобойное оружие.
Зеленский отметил, что у России сейчас около 10 тыс одних только ракет С-300, которыми наносит удары по жилым районам Харькова.
Он подчеркнул, что Украина находится в состоянии войны многие годы, однако не атакует гражданское население на территории России.
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