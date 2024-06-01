Президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы кандидат в президенты США Дональд Трамп приехал в Украину и своими глазами увидел результаты развязанной Россией преступной войны против Украины.
Почему Зеленский хочет пригласить Трампа в Украину
Глава государства подчеркнул, что хотел бы лично пообщаться с Трампом и чтобы тот приехал в Украину и своими глазами увидел последствия развязанной Россией преступной войны.
Зеленский предостерег Трампа от безответственных заявлений по завершению войны в Украине
Президент Владимир Зеленский раскритиковал кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за безответственных заявлений о якобы намерениях завершить войну в Украине из-за уступок стране-агрессорке России.
При этом Зеленский выразил уверенность, что Путин не будет соблюдать никакие возможные договоренности с Трампом.
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