Кажется, и ему это нужно было бы, чтобы глубже понять ситуацию. Он знает Путина, насколько я понимаю некоторые из высказываний. Думаю, чтобы знать Путина нужно не только общаться с ним, но и увидеть результаты того, что он принес в Украину. Ты больше поймешь, с кем имеешь дело. Если бы я потом имел возможность с ним пообщаться, как он все видит — тогда я понял бы и это было бы для меня отправной точкой по стратегии, — объяснил Зеленский.