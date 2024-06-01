Зеленский раскрыл стратегию в случае победы Трампа на выборах в США
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Политика
Дата публикации

Зеленский раскрыл стратегию в случае победы Трампа на выборах в США

Владимир Зеленский
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Источник:  The Guardian

Президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы кандидат в президенты США Дональд Трамп приехал в Украину и своими глазами увидел результаты развязанной Россией преступной войны против Украины.

Почему Зеленский хочет пригласить Трампа в Украину

Глава государства подчеркнул, что хотел бы лично пообщаться с Трампом и чтобы тот приехал в Украину и своими глазами увидел последствия развязанной Россией преступной войны.

Кажется, и ему это нужно было бы, чтобы глубже понять ситуацию. Он знает Путина, насколько я понимаю некоторые из высказываний. Думаю, чтобы знать Путина нужно не только общаться с ним, но и увидеть результаты того, что он принес в Украину. Ты больше поймешь, с кем имеешь дело. Если бы я потом имел возможность с ним пообщаться, как он все видит — тогда я понял бы и это было бы для меня отправной точкой по стратегии, — объяснил Зеленский.

Зеленский предостерег Трампа от безответственных заявлений по завершению войны в Украине

Президент Владимир Зеленский раскритиковал кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за безответственных заявлений о якобы намерениях завершить войну в Украине из-за уступок стране-агрессорке России.

При этом Зеленский выразил уверенность, что Путин не будет соблюдать никакие возможные договоренности с Трампом.

Я не понимаю, неужели он хочет быть президентом-лузером? Давайте представим, что Трамп стал президентом и решил окончить войну за счет Украины. К примеру. И каким-то образом получило подтверждение от Путина, что это стоп, это все. Украинцы не будут с этим мириться, но он тогда может сказать, что не дает нам никакой поддержки, а Украина без оружия не сможет воевать. Давайте представим. И представьте себе на секунду, что после этого Путин пойдет дальше. Так кем для всего мира будет этот президент США? — объясняет глава государства.

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