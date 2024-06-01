Зеленский впервые встретился с президентом Восточного Тимора — детали
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский впервые встретился с президентом Восточного Тимора — детали

Офис Президента Украины
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Демократической Республики Тимор-Лешти Жозе Мануэлем Рамошем-Ортой. Это первая встреча президентов в истории стран.

Как прошла встреча Зеленского с президентом Восточного Тимора

Лидер Восточного Тимора в разговоре с Зеленским заявил, что примет участие в Глобальном саммите мира, который пройдет в Швейцарии в середине июня этого года.

Для нас очень важно начать процесс установления справедливого мира. Россия не желает приостановить войну. Поэтому вместе со всем миром мы должны делать шаги по приближению мира.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Кроме того, Зеленский выразил готовность развивать двустороннее сотрудничество с Восточным Тимором, в частности, в направлении поставки аграрной продукции, а также пригласил Рамоша-Орту посетить Украину.

Зеленский визит в Сингапур. Что известно

1 июня Зеленский прибыл в Сингапур для участия в конференции "Диалог Шангри-Ла" — ключевой площадке для тем безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Также президент Зеленский 1 июня встретился с вновь избранным президентом Индонезии Прабово Субианто на полях Азиатского саммита по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Лидеры обсудили прогресс в реализации Украинской формулы мира, а Зеленский выразил надежду на участие Индонезии в Глобальном саммите мира на самом высоком уровне.

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