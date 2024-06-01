Зеленский впервые встретился с президентом Восточного Тимора — детали

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Демократической Республики Тимор-Лешти Жозе Мануэлем Рамошем-Ортой. Это первая встреча президентов в истории стран.
Как прошла встреча Зеленского с президентом Восточного Тимора
Лидер Восточного Тимора в разговоре с Зеленским заявил, что примет участие в Глобальном саммите мира, который пройдет в Швейцарии в середине июня этого года.
Кроме того, Зеленский выразил готовность развивать двустороннее сотрудничество с Восточным Тимором, в частности, в направлении поставки аграрной продукции, а также пригласил Рамоша-Орту посетить Украину.
Зеленский визит в Сингапур. Что известно
1 июня Зеленский прибыл в Сингапур для участия в конференции "Диалог Шангри-Ла" — ключевой площадке для тем безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Также президент Зеленский 1 июня встретился с вновь избранным президентом Индонезии Прабово Субианто на полях Азиатского саммита по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.
Лидеры обсудили прогресс в реализации Украинской формулы мира, а Зеленский выразил надежду на участие Индонезии в Глобальном саммите мира на самом высоком уровне.
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