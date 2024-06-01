Зеленський вперше зустрівся з президентом Східного Тимора — деталі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Демократичної Республіки Тимор-Лешті Жозе Мануелем Рамошем-Ортою. Це перша зустріч президентів в історії країн.
Як пройшла зустріч Зеленського з президентом Східного Тимора
Лідер Східного Тимору в розмові з Зеленським заявив, що візьме участь у Глобальному саміті миру, який пройде в Швейцарії в середині червня цього року.
Крім того, Зеленський висловив готовність розвивати двосторонню співпрацю зі Східним Тимором, зокрема в напрямі постачання аграрної продукції, а також запросив Рамоша-Орту відвідати Україну.
Візит Зеленського в Сінгапур. Що відомо
1 червня Зеленський прибув до Сінгапура для участі в конференції "Діалог Шангрі-Ла" — ключовому майданчику для безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
Також президент Зеленський 1 червня зустрівся з новообраним президентом Індонезії Прабово Субіанто на полях Азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі.
Лідери обговорили прогрес у реалізації Української формули миру, а Зеленський висловив сподівання на участь Індонезії в Глобальному саміті миру на найвищому рівні.
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