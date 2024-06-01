Зеленський вперше зустрівся з президентом Східного Тимора — деталі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Демократичної Республіки Тимор-Лешті Жозе Мануелем Рамошем-Ортою. Це перша зустріч президентів в історії країн.

Як пройшла зустріч Зеленського з президентом Східного Тимора

Лідер Східного Тимору в розмові з Зеленським заявив, що візьме участь у Глобальному саміті миру, який пройде в Швейцарії в середині червня цього року.

Для нас дуже важливо почати процес встановлення справедливого миру. Росія не хоче зупинити війну. Тому разом з усім світом ми маємо робити кроки для наближення миру. Володимир Зеленський Президент України

Крім того, Зеленський висловив готовність розвивати двосторонню співпрацю зі Східним Тимором, зокрема в напрямі постачання аграрної продукції, а також запросив Рамоша-Орту відвідати Україну.

Візит Зеленського в Сінгапур. Що відомо

1 червня Зеленський прибув до Сінгапура для участі в конференції "Діалог Шангрі-Ла" — ключовому майданчику для безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Також президент Зеленський 1 червня зустрівся з новообраним президентом Індонезії Прабово Субіанто на полях Азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі.