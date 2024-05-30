Зеленський та Байден таємно домовилися про історичну угоду між Україною та США
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Політика
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Зеленський та Байден таємно домовилися про історичну угоду між Україною та США

Байден та Зеленський
Джерело:  Financial Times

Український та американський лідери Володимир Зеленський та Джо Байден напередодні Саміту миру, що відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, підпишуть угоду про безпеку. За попередніми даними, це станеться в Італії.

Україна та США незабаром підпишуть безпекову угоду

Про це пише Financial Times з посиланням на своїх інсайдерів.

За кілька днів до мирного саміту Зеленський і Байден, як очікується, підпишуть двосторонню угоду про безпеку в кулуарах зустрічі G7 в Італії наступного місяця, — заявили анонімні джерела.

Журналісти звертають увагу на те, що саміт лідерів держав "Групи семи" повинен відбутися Італії 13-15 червня.

Інсайдери поки не змогли з’ясувати, у який день відбудеться підписання угоди.

Окрім того, наголошується, що угода була підписана протягом останніх тижнів, що відзначились дедалі більшою напругою у відносинах між Києвом і Вашингтоном.

Один із призначених президентом України високопоставлених урядовців, який говорив з виданням про відносини між США та Україною, сказав виданню:

Ми далі один від одного, ніж будь-коли раніше від початку війни. Це дуже, дуже напружено.

Зеленський почав дорікати Байдену

За словами журналістів, розчарування українського лідера його американським колегою стало явним цього тижня у заяві, коли Володимир Зеленський дорікнув Байдену за намір взяти участь у зборі коштів від Демократичної партії в Каліфорнії, а не у Саміті миру в Швейцарії. Зеленський сказав, що це "не дуже сильне рішення".

За словами українських інсайдерів видання, розчарування Києва відсутністю підтримки Білого дому на найвищому рівні ініціативи щодо проведення мирного саміту є лише однією з багатьох точок тертя з Вашингтоном та іншими західними партнерами.

Більше десятка нинішніх і колишніх українських посадовців і дипломатів країн G7 в Києві, які спілкувалися з виданням, вказують на цілу низку спірних питань.

Насамперед йдеться про піврічну затримку Конгресу зі схваленням американської військової допомоги для ЗСУ, яка призвела до нових втрат територій.

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