Зеленський та Байден таємно домовилися про історичну угоду між Україною та США

Український та американський лідери Володимир Зеленський та Джо Байден напередодні Саміту миру, що відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, підпишуть угоду про безпеку. За попередніми даними, це станеться в Італії.
Україна та США незабаром підпишуть безпекову угоду
Про це пише Financial Times з посиланням на своїх інсайдерів.
Журналісти звертають увагу на те, що саміт лідерів держав "Групи семи" повинен відбутися Італії 13-15 червня.
Інсайдери поки не змогли з’ясувати, у який день відбудеться підписання угоди.
Окрім того, наголошується, що угода була підписана протягом останніх тижнів, що відзначились дедалі більшою напругою у відносинах між Києвом і Вашингтоном.
Один із призначених президентом України високопоставлених урядовців, який говорив з виданням про відносини між США та Україною, сказав виданню:
Зеленський почав дорікати Байдену
За словами журналістів, розчарування українського лідера його американським колегою стало явним цього тижня у заяві, коли Володимир Зеленський дорікнув Байдену за намір взяти участь у зборі коштів від Демократичної партії в Каліфорнії, а не у Саміті миру в Швейцарії. Зеленський сказав, що це "не дуже сильне рішення".
За словами українських інсайдерів видання, розчарування Києва відсутністю підтримки Білого дому на найвищому рівні ініціативи щодо проведення мирного саміту є лише однією з багатьох точок тертя з Вашингтоном та іншими західними партнерами.
Більше десятка нинішніх і колишніх українських посадовців і дипломатів країн G7 в Києві, які спілкувалися з виданням, вказують на цілу низку спірних питань.
Насамперед йдеться про піврічну затримку Конгресу зі схваленням американської військової допомоги для ЗСУ, яка призвела до нових втрат територій.
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