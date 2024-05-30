Зеленский и Байден тайно договорились об историческом соглашении между Украиной и США

Украинский и американский лидеры Владимир Зеленский и Джо Байден в преддверии Саммита мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии, подпишут соглашение о безопасности. По предварительным данным, это произойдет в Италии.

Украина и США вскоре подпишут соглашение о безопасности

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на своих инсайдеров.

За несколько дней до мирного саммита Зеленский и Байден, как ожидается, подпишут двустороннее соглашение о безопасности в кулуарах встречи G7 в Италии в следующем месяце, — заявили анонимные источники. Поделиться

Журналисты обращают внимание на то, что саммит лидеров государств "Группы семи" должен пройти в Италии 13-15 июня.

Инсайдеры пока не смогли выяснить, в какой день состоится подписание соглашения.

Кроме того, указано, что соглашение было подписано в последние недели, что отметилось все большим напряжением в отношениях между Киевом и Вашингтоном.

Один из назначенных президентом Украины высокопоставленных чиновников, говоривший с изданием об отношениях между США и Украиной, сказал:

Мы дальше друг от друга, чем когда-либо раньше начала войны. Это очень, очень напряженно. Поделиться

Зеленский начал упрекать Байдена

По словам журналистов, разочарование украинского лидера его американским коллегой стало явным на этой неделе в заявлении, когда Владимир Зеленский упрекнул Байдена в намерении принять участие в сборе средств от Демократической партии в Калифорнии, а не в Саммите мира в Швейцарии. Зеленский сказал, что это "не слишком сильное решение".

По словам украинских инсайдеров, разочарование Киева отсутствием поддержки Белого дома на высшем уровне инициативы по проведению мирного саммита является лишь одной из многих точек трения с Вашингтоном и другими западными партнерами.

Более десятка нынешних и бывших украинских должностных лиц и дипломатов стран G7 в Киеве, общавшихся с изданием, указывают на целый ряд спорных вопросов.