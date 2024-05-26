Байден обещает сохранение мощной поддержки Украины

Байден отметил, что армия США не будет принимать участие в боевых действиях в Украине, однако Вашингтон и дальше будет оказывать Киеву мощную военную, финансовую и политическую поддержку.

Нет американских солдат, которые воевали бы в Украине. И я настроен это так и бросить. Но мы крепко стоим с Украиной и будем стоять обучение с ними, когда они противостоят человеку, которого я хорошо знаю много лет, жестокому тирану. Мы не можем покинуть Украину, и мы ее не покинем. Именно сейчас американские солдаты поддерживают отважных украинцев в борьбе за свободу. Наши солдаты круглосуточно работают над обеспечением перемещения боеприпасов и техники по суше, морю и воздуху, — подчеркнул глава Белого дома. Поделиться

При этом американский лидер отметил, что поддержка Украины не ограничивается исключительно поставками вооружений.

В частности, по его словам, американские военные проводят учения украинских защитников, включая использование систем РСЗО HIMARS, Patriot и танков Abrams.

Украинские военные в США получают навыки тактической боевой помощи раненым.

При этом Байден упомянул, что предупреждал Путина, убежденного в развале НАТО.

Я сказал ему в Швейцарии: "Вы хотите "финляндизации" Украины. Вы получите "НАТОизацию" Европы", — подчеркнул американский лидер. Поделиться

Путин переоценивает устойчивость России

Финский политолог Йони Аскола отметил, что в настоящее время целью украинских военных является минимизация собственных потерь и увеличение потерь оккупационной армии РФ.

По его мнению, украинским военным не следует переходить к широкомасштабным контрнаступательным операциям или возвращать все оккупированные армией РФ территории для достижения успеха.

Аскола уверен, что кремлевский диктатор Владимир Путин переоценивает устойчивость РФ и недооценивает возможности Украины.