Байден пообещал непоколебимую поддержку Украине в войне против РФ
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Политика
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Байден пообещал непоколебимую поддержку Украине в войне против РФ

Джо Байден
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Источник:  Голос Америки

Президент США Джо Байден пообещал твердую поддержку Украины в борьбе против оккупационной армии РФ и кремлевского тирана Владимира Путина.

Байден обещает сохранение мощной поддержки Украины

Байден отметил, что армия США не будет принимать участие в боевых действиях в Украине, однако Вашингтон и дальше будет оказывать Киеву мощную военную, финансовую и политическую поддержку.

Нет американских солдат, которые воевали бы в Украине. И я настроен это так и бросить. Но мы крепко стоим с Украиной и будем стоять обучение с ними, когда они противостоят человеку, которого я хорошо знаю много лет, жестокому тирану. Мы не можем покинуть Украину, и мы ее не покинем. Именно сейчас американские солдаты поддерживают отважных украинцев в борьбе за свободу. Наши солдаты круглосуточно работают над обеспечением перемещения боеприпасов и техники по суше, морю и воздуху, — подчеркнул глава Белого дома.

При этом американский лидер отметил, что поддержка Украины не ограничивается исключительно поставками вооружений.

В частности, по его словам, американские военные проводят учения украинских защитников, включая использование систем РСЗО HIMARS, Patriot и танков Abrams.

Украинские военные в США получают навыки тактической боевой помощи раненым.

При этом Байден упомянул, что предупреждал Путина, убежденного в развале НАТО.

Я сказал ему в Швейцарии: "Вы хотите "финляндизации" Украины. Вы получите "НАТОизацию" Европы", — подчеркнул американский лидер.

Путин переоценивает устойчивость России

Финский политолог Йони Аскола отметил, что в настоящее время целью украинских военных является минимизация собственных потерь и увеличение потерь оккупационной армии РФ.

По его мнению, украинским военным не следует переходить к широкомасштабным контрнаступательным операциям или возвращать все оккупированные армией РФ территории для достижения успеха.

Аскола уверен, что кремлевский диктатор Владимир Путин переоценивает устойчивость РФ и недооценивает возможности Украины.

Сейчас Россия теряет гораздо большее оборудование, чем может произвести. Она исчерпает свои советские запасы в течение следующих 18-24 месяцев. Россия не достигнет своих первоначальных стратегических целей, которые заключались в силовом изменении режима для создания Украины как марионеточного государства. Путин может только продолжить войну во избежание признания поражения, поскольку прекращение войны покажет, что его цели не достигнуты, — отмечает политолог.

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