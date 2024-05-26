Президент США Джо Байден пообещал твердую поддержку Украины в борьбе против оккупационной армии РФ и кремлевского тирана Владимира Путина.
Байден обещает сохранение мощной поддержки Украины
Байден отметил, что армия США не будет принимать участие в боевых действиях в Украине, однако Вашингтон и дальше будет оказывать Киеву мощную военную, финансовую и политическую поддержку.
При этом американский лидер отметил, что поддержка Украины не ограничивается исключительно поставками вооружений.
В частности, по его словам, американские военные проводят учения украинских защитников, включая использование систем РСЗО HIMARS, Patriot и танков Abrams.
Украинские военные в США получают навыки тактической боевой помощи раненым.
При этом Байден упомянул, что предупреждал Путина, убежденного в развале НАТО.
Путин переоценивает устойчивость России
Финский политолог Йони Аскола отметил, что в настоящее время целью украинских военных является минимизация собственных потерь и увеличение потерь оккупационной армии РФ.
По его мнению, украинским военным не следует переходить к широкомасштабным контрнаступательным операциям или возвращать все оккупированные армией РФ территории для достижения успеха.
Аскола уверен, что кремлевский диктатор Владимир Путин переоценивает устойчивость РФ и недооценивает возможности Украины.
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