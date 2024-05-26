Байден пообіцяв непохитну підтримку Україні у війні проти РФ
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Політика
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Байден пообіцяв непохитну підтримку Україні у війні проти РФ

Джо Байден
Джерело:  Голос Америки

Президент США Джо Байден пообіцяв непохитну підтримку України у боротьбі проти окупаційної армії РФ та кремлівського тирана Володимира Путіна.

Байден обіцяє збереження потужної підтримки України

Байден зазначив, що армія США не прийматиме участі в бойових діях в Україні, однак Вашингтон і надалі надаватиме Києву потужну військову, фінансову та політичну підтримку.

Немає американських солдатів, які би воювали в Україні. І я налаштований це так і залишити. Але ми міцно стоїмо з Україною і будемо стояти проучу з ними, коли вони протистоять людині, яку я добре знаю багато років, жорстокому тирану. Ми не можемо покинути Україну і ми її не покинемо. Саме зараз американські солдати підтримують відважних українців у боротьбі за свободу. Наші солдати цілодобово працюють над забезпеченням переміщення боєприпасів і техніки по суші, морю та повітрю, — наголосив очільник Білого дому.

При цьому американський лідер зазначив, що підтримка України не обмежується виключно поставками озброєнь.

Зокрема, за його словами, американські військові проводять навчання українських оборонців, включно із використанням систем РСЗВ HIMARS, Patriot та танків Abrams.

Українські військові у США отримують навички тактичної бойової допомоги пораненим.

При цьому Байден згадав, що попереджав Путіна, який був переконаний у розвалі НАТО.

Я сказав йому в Швейцарії: "Ви хочете "фінляндизації" України. Ви отримаєте "НАТОізацію"Європи, — наголосив американський лідер.

Путін переоцінює стійкість РФ

Фінський політолог Йоні Аскола зазначив, що наразі метою українських військових є мінімізація власних втрат і збільшення втрат окупаційної армії РФ.

На його думку, українським військовим не варто переходити до широкомасштабних контрнаступальних операцій чи повертати всі окуповані армією РФ території для досягнення успіху.

Аскола переконаний, що кремлівський диктатор Володимир Путін переоцінює стійкість РФ та недооцінює можливості України.

Зараз Росія втрачає набагато більше обладнання, ніж може виробити. Вона вичерпає свої радянські запаси протягом наступних 18-24 місяців. Росія не досягне своїх початкових стратегічних цілей, які полягали у силовій зміні режиму для створення України як маріонеткової держави. Путін може тільки продовжити війну, щоб уникнути визнання поразки, оскільки припинення війни покаже, що його цілі не досягнуті, — зазначає політолог.

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