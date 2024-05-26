Президент США Джо Байден пообіцяв непохитну підтримку України у боротьбі проти окупаційної армії РФ та кремлівського тирана Володимира Путіна.

Байден обіцяє збереження потужної підтримки України

Байден зазначив, що армія США не прийматиме участі в бойових діях в Україні, однак Вашингтон і надалі надаватиме Києву потужну військову, фінансову та політичну підтримку.

Немає американських солдатів, які би воювали в Україні. І я налаштований це так і залишити. Але ми міцно стоїмо з Україною і будемо стояти проучу з ними, коли вони протистоять людині, яку я добре знаю багато років, жорстокому тирану. Ми не можемо покинути Україну і ми її не покинемо. Саме зараз американські солдати підтримують відважних українців у боротьбі за свободу. Наші солдати цілодобово працюють над забезпеченням переміщення боєприпасів і техніки по суші, морю та повітрю, — наголосив очільник Білого дому. Поширити

При цьому американський лідер зазначив, що підтримка України не обмежується виключно поставками озброєнь.

Зокрема, за його словами, американські військові проводять навчання українських оборонців, включно із використанням систем РСЗВ HIMARS, Patriot та танків Abrams.

Українські військові у США отримують навички тактичної бойової допомоги пораненим.

При цьому Байден згадав, що попереджав Путіна, який був переконаний у розвалі НАТО.

Я сказав йому в Швейцарії: "Ви хочете "фінляндизації" України. Ви отримаєте "НАТОізацію"Європи, — наголосив американський лідер. Поширити

Путін переоцінює стійкість РФ

Фінський політолог Йоні Аскола зазначив, що наразі метою українських військових є мінімізація власних втрат і збільшення втрат окупаційної армії РФ.

На його думку, українським військовим не варто переходити до широкомасштабних контрнаступальних операцій чи повертати всі окуповані армією РФ території для досягнення успіху.

Аскола переконаний, що кремлівський диктатор Володимир Путін переоцінює стійкість РФ та недооцінює можливості України.