На переконання президента Володимира Зеленського, низка західних партнерів України, які підтримують надання Києву запрошення на членство в НАТО, мають переконати у цьому США.

Партнери мають переконати США у необхідності отримання Україною запрошення на членство в НАТО

За його словами, рішення стосовно перспектив України в НАТО, які приймаються, мають бути колективними і низка країн вже виступає за надання Києву запрошення щодо членства.

Британія підтримує нас у НАТО. Сполучені Штати сумніваються — вони бояться якоїсь ескалації. Але тут не можна сказати, що "США бояться ескалації, а всі інші країни підтримують Україну" — так не можна підходити до питання. Якщо всі дійсно нас підтримують, я думаю, всім буде достатньо сил, розуму і впливу, щоби спілкуватись зі Сполученими Штатами, щоб змінити їхню думку, змінити їхній підхід. Важливо, щоб не тільки Україна піднімала питання НАТО Поширити

Зеленський дорікнув партнерам за складний процес ухвалення важливих для України рішень

Зеленський порівняв це питання із іншими, складними для західних союзників рішеннями, зокрема, використанням отриманої Україною зброї для ударів по території РФ, на що США, врешті-решт дали дозвіл.