Зеленський закликав західних партнерів вплинути на США стосовно запрошення в НАТО
Категорія
Політика
Дата публікації

Зеленський закликав західних партнерів вплинути на США стосовно запрошення в НАТО

Володимир Зеленський
Джерело:  The Guardian

На переконання президента Володимира Зеленського, низка західних партнерів України, які підтримують надання Києву запрошення на членство в НАТО, мають переконати у цьому США. 

Партнери мають переконати США у необхідності отримання Україною запрошення на членство в НАТО

За його словами, рішення стосовно перспектив України в НАТО, які приймаються, мають бути колективними і низка країн вже виступає за надання Києву запрошення щодо членства.

Британія підтримує нас у НАТО. Сполучені Штати сумніваються — вони бояться якоїсь ескалації. Але тут не можна сказати, що "США бояться ескалації, а всі інші країни підтримують Україну" — так не можна підходити до питання. Якщо всі дійсно нас підтримують, я думаю, всім буде достатньо сил, розуму і впливу, щоби спілкуватись зі Сполученими Штатами, щоб змінити їхню думку, змінити їхній підхід. Важливо, щоб не тільки Україна піднімала питання НАТО

Зеленський дорікнув партнерам за складний процес ухвалення важливих для України рішень

Зеленський порівняв це питання із іншими, складними для західних союзників рішеннями, зокрема, використанням отриманої Україною зброї для ударів по території РФ, на що США, врешті-решт дали дозвіл.

Спочатку треба було подивитись, що захоплена частина Харківщини, а потім вже дати дозвіл бити по скупченню їхніх військ уздовж кордонів. Треба в нас більше вірити, — зазначив глава держави.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський прибув до Сінгапуру — яка ціль візиту
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський жорстко висловився стосовно заяв Трампа про завершення війни
Володимир Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський заявив про недостатню і занадто повільну допомогу від США
Володимир Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?