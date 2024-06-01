На переконання президента Володимира Зеленського, низка західних партнерів України, які підтримують надання Києву запрошення на членство в НАТО, мають переконати у цьому США.
Партнери мають переконати США у необхідності отримання Україною запрошення на членство в НАТО
За його словами, рішення стосовно перспектив України в НАТО, які приймаються, мають бути колективними і низка країн вже виступає за надання Києву запрошення щодо членства.
Зеленський дорікнув партнерам за складний процес ухвалення важливих для України рішень
Зеленський порівняв це питання із іншими, складними для західних союзників рішеннями, зокрема, використанням отриманої Україною зброї для ударів по території РФ, на що США, врешті-решт дали дозвіл.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-