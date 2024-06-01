По мнению президента Владимира Зеленского, ряд западных партнеров Украины, поддерживающих предоставление Киеву приглашения на членство в НАТО, должны убедить в этом США.
Партнеры должны убедить США в необходимости получения Украиной приглашения на членство в НАТО
По его словам, решения относительно принимаемых перспектив Украины в НАТО должны быть коллективными и ряд стран уже выступает за предоставление Киеву приглашения относительно членства.
Зеленский упрекнул партнеров за сложный процесс принятия важных для Украины решений
Зеленский сравнил этот вопрос с другими, сложными для западных союзников решениями, в частности использованием полученного Украиной оружия для ударов по территории РФ, на что США, в конце концов, дали разрешение.
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