По мнению президента Владимира Зеленского, ряд западных партнеров Украины, поддерживающих предоставление Киеву приглашения на членство в НАТО, должны убедить в этом США.

Партнеры должны убедить США в необходимости получения Украиной приглашения на членство в НАТО

По его словам, решения относительно принимаемых перспектив Украины в НАТО должны быть коллективными и ряд стран уже выступает за предоставление Киеву приглашения относительно членства.

Великобритания поддерживает нас в НАТО. Соединенные Штаты сомневаются — они боятся какой-то эскалации. Но здесь нельзя сказать, что "США боятся эскалации, а все остальные страны поддерживают Украину" — так нельзя подходить к вопросу. Если все действительно нас поддерживают, я думаю, всем будет достаточно сил, ума и влияния, чтобы общаться с Соединенными Штатами, чтобы изменить их мнение, изменить их подход. Важно, чтобы не только Украина поднимала вопросы НАТО Поделиться

Зеленский упрекнул партнеров за сложный процесс принятия важных для Украины решений

Зеленский сравнил этот вопрос с другими, сложными для западных союзников решениями, в частности использованием полученного Украиной оружия для ударов по территории РФ, на что США, в конце концов, дали разрешение.