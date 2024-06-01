Зеленський розкрив стратегію у разі перемоги Трампа на виборах в США
Категорія
Політика
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Зеленський розкрив стратегію у разі перемоги Трампа на виборах в США

Володимир Зеленський
Джерело:  The Guardian

Президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би, щоб кандидат у президенти США Дональд Трамп приїхав в Україну і на власні очі побачив результати розв'язаної Росією злочинної війни проти України. 

Чому Зеленський хоче запросити Трампа до України

Глава держави підкреслив, що хотів би особисто поспілкуватись з Трампом і щоб той приїхав в Україну і на власні очі побачив наслідки розв’язаної Росією злочинної війни.

Здається, і йому це було би потрібно, щоб глибше зрозуміти ситуацію. Він знає Путіна, наскільки я розумію з деяких висловлювань. Думаю, щоб знати Путіна, треба не тільки спілкуватись з ним, а й побачити результати того, що він приніс в Україну. Ти більше зрозумієш, з ким маєш справу. Якби я потім мав можливість з ним поспілкуватись, як він все бачить — тоді б я зрозумів і це було б для мене відправною точкою щодо стратегії, — пояснив Зеленський.

Зеленський застеріг Трампа від безвідповідальних заяв щодо завершення війни в Україні

Президент Володимир Зеленський розкритикував кандидата в президенти США Дональда Трампа через безвідповідальні заяви про нібито наміри завершити війну в Україні через поступки країні-агресорці Росії. 

При цьому Зеленський висловив впевненість, що Путін не дотримуватиметься ніяких ймовірних домовленностей з Трампом.

Я не розумію, невже він хоче бути президентом-лузером? Давайте уявимо, що Трамп став президентом і вирішив закінчити війну за рахунок України. Наприклад. І якимось чином отримав підтвердження від Путіна, що це стоп, це все. Українці не будуть з цим миритися, але він може тоді сказати, що не дає нам жодної підтримки, а Україна без зброї не зможе воювати. Давайте уявимо. І уявіть собі на секунду, що після цього Путін піде далі. То ким для всього світу буде цей президент США? — пояснює глава держави.

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