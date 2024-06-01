Президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би, щоб кандидат у президенти США Дональд Трамп приїхав в Україну і на власні очі побачив результати розв'язаної Росією злочинної війни проти України.
Чому Зеленський хоче запросити Трампа до України
Глава держави підкреслив, що хотів би особисто поспілкуватись з Трампом і щоб той приїхав в Україну і на власні очі побачив наслідки розв’язаної Росією злочинної війни.
Зеленський застеріг Трампа від безвідповідальних заяв щодо завершення війни в Україні
Президент Володимир Зеленський розкритикував кандидата в президенти США Дональда Трампа через безвідповідальні заяви про нібито наміри завершити війну в Україні через поступки країні-агресорці Росії.
При цьому Зеленський висловив впевненість, що Путін не дотримуватиметься ніяких ймовірних домовленностей з Трампом.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-