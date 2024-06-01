За словами президента Володимира Зеленського, кремлівський диктатор Володимир Путін не є психічно хворим і це несе собою ще більшу небезпеку для України та світу.
Путін не хворий і цим небезпечний
Глава держави також зазначив, що у західних країнах часто порівнюють розв’язану Росією злочинну війну проти України із Першою світовою, однак це не правильне порівняння.
На думку Зеленського, значно доречнішим буде порівняти російське вторгнення в Україну із агресією гітлерівської Німеччини в Європі.
Зеленський про завершення війни
Президент зазначив, що сповнений рішучості привести Україну до перемоги у розв’язаній Росією злочинній війні ще за термін свого президенства.
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