За словами президента Володимира Зеленського, кремлівський диктатор Володимир Путін не є психічно хворим і це несе собою ще більшу небезпеку для України та світу.

Путін не хворий і цим небезпечний

Коли я кажу, що він хворий… Він не божевільний, ви ж розумієте. Він небезпечний. І це набагато страшніше. Тобто він не зупиниться, — пояснив Зеленський. Поширити

Глава держави також зазначив, що у західних країнах часто порівнюють розв’язану Росією злочинну війну проти України із Першою світовою, однак це не правильне порівняння.

На думку Зеленського, значно доречнішим буде порівняти російське вторгнення в Україну із агресією гітлерівської Німеччини в Європі.

Ідеологія російського фашизму вона нічим не відрізняється. Методика у Путіна нічим не відрізняється від гітлерівської політики. Як вони масові страти робили, поховання, згвалтування — нічим не відрізняється. І навіть маршрути, шляхи окупації України — ті самі, що використовувала фашистська Німеччина, — зазначив Зеленський. Поширити

Зеленський про завершення війни

Президент зазначив, що сповнений рішучості привести Україну до перемоги у розв’язаній Росією злочинній війні ще за термін свого президенства.