Не божевільний. Зеленський назвав реальну загрозу з боку Путіна
Категорія
Політика
Дата публікації

Не божевільний. Зеленський назвав реальну загрозу з боку Путіна

Володимир Зеленський
Джерело:  The Guardian

За словами президента Володимира Зеленського, кремлівський диктатор Володимир Путін не є психічно хворим і це несе собою ще більшу небезпеку для України та світу. 

Путін не хворий і цим небезпечний

Коли я кажу, що він хворий… Він не божевільний, ви ж розумієте. Він небезпечний. І це набагато страшніше. Тобто він не зупиниться, — пояснив Зеленський.

Глава держави також зазначив, що у західних країнах часто порівнюють розв’язану Росією злочинну війну проти України із Першою світовою, однак це не правильне порівняння.

На думку Зеленського, значно доречнішим буде порівняти російське вторгнення в Україну із агресією гітлерівської Німеччини в Європі.

Ідеологія російського фашизму вона нічим не відрізняється. Методика у Путіна нічим не відрізняється від гітлерівської політики. Як вони масові страти робили, поховання, згвалтування — нічим не відрізняється. І навіть маршрути, шляхи окупації України — ті самі, що використовувала фашистська Німеччина, — зазначив Зеленський.

Зеленський про завершення війни

Президент зазначив, що сповнений рішучості привести Україну до перемоги у розв’язаній Росією злочинній війні ще за термін свого президенства.

Коли ви балотувалися в президенти й сказали, що ви будете зі своїм народом до кінця, і ви завжди будете захищати Україну і Конституцію, ну, це означає, що ви брехун, якщо просто опустите руки. І я точно не хотів би бути брехуном, особливо для своїх дітей, — пояснив Зеленський.

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