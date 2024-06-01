По словам президента Владимира Зеленского, кремлевский диктатор Владимир Путин не является психически больным и это несет еще большую опасность для Украины и мира.
Путин не болен и этим опасен
Глава государства также отметил, что в западных странах часто сравнивают развязанную Россией преступную войну против Украины с Первой мировой, однако это не правильное сравнение.
По мнению Зеленского, гораздо более уместно будет сравнить российское вторжение в Украину с агрессией гитлеровской Германии в Европе.
Зеленский о завершении войны
Президент отметил, что полон решимости привести Украину к победе в развязанной Россией преступной войне еще за срок своего президентства.
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