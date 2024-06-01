По словам президента Владимира Зеленского, кремлевский диктатор Владимир Путин не является психически больным и это несет еще большую опасность для Украины и мира.

Путин не болен и этим опасен

Когда я говорю, что он болен... Он не сумасшедший, вы понимаете. Он опасен. И это гораздо страшнее. То есть он не остановится, — объяснил Зеленский. Поделиться

Глава государства также отметил, что в западных странах часто сравнивают развязанную Россией преступную войну против Украины с Первой мировой, однако это не правильное сравнение.

По мнению Зеленского, гораздо более уместно будет сравнить российское вторжение в Украину с агрессией гитлеровской Германии в Европе.

Идеология русского фашизма она ничем не отличается. Методика у Путина ничем не отличается от гитлеровской политики. Как они массовые казни совершали, захоронение, изнасилование — ничем не отличается. И даже маршруты, пути оккупации Украины те же, что использовала фашистская Германия, отметил Зеленский. Поделиться

Зеленский о завершении войны

Президент отметил, что полон решимости привести Украину к победе в развязанной Россией преступной войне еще за срок своего президентства.