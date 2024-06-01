Не безумный. Зеленский назвал реальную угрозу со стороны Путина
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Не безумный. Зеленский назвал реальную угрозу со стороны Путина

Владимир Зеленский
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Источник:  The Guardian

По словам президента Владимира Зеленского, кремлевский диктатор Владимир Путин не является психически больным и это несет еще большую опасность для Украины и мира.

Путин не болен и этим опасен

Когда я говорю, что он болен... Он не сумасшедший, вы понимаете. Он опасен. И это гораздо страшнее. То есть он не остановится, — объяснил Зеленский.

Глава государства также отметил, что в западных странах часто сравнивают развязанную Россией преступную войну против Украины с Первой мировой, однако это не правильное сравнение.

По мнению Зеленского, гораздо более уместно будет сравнить российское вторжение в Украину с агрессией гитлеровской Германии в Европе.

Идеология русского фашизма она ничем не отличается. Методика у Путина ничем не отличается от гитлеровской политики. Как они массовые казни совершали, захоронение, изнасилование — ничем не отличается. И даже маршруты, пути оккупации Украины те же, что использовала фашистская Германия, отметил Зеленский.

Зеленский о завершении войны

Президент отметил, что полон решимости привести Украину к победе в развязанной Россией преступной войне еще за срок своего президентства.

Когда вы баллотировались в президенты и сказали, что вы будете со своим народом до конца, и вы всегда будете защищать Украину и Конституцию, ну это значит, что вы лжец, если просто опустите руки. И я точно не хотел бы быть лжецом, особенно для своих детей, — объяснил Зеленский.

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