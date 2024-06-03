Зеленский прибыл в Филиппины — первые подробности

Президент Украины прибыл в Филиппины. В Маниле Владимир Зеленский встретился с коллегой Фердинандом Маркосом-младшим.

Что известно о визите Зеленского в Филиппины

Украинский лидер заявил, что впервые в истории наших двусторонних отношений встретился с президентом Фердинандом Маркосом-младшим. Также рассказал, что обсудил на встрече.

Зеленский выразил благодарность Филиппинам за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, четкую позицию по агрессии России против нашего государства, а также поддержку важных резолюций ООН.

Президент заявил, что Украина намерена открыть посольство в Маниле в текущем году для укрепления двустороннего сотрудничества.

Обсудили инаугурационный Глобальный саммит мира и важность представления на нем стран Юго-Восточной Азии. Ценим, что Филиппины примут участие в Саммите, — подчеркнул украинский лидер. Поделиться

Также главы государств обсудили двустороннее сотрудничество, в частности, экспорт украинской аграрной продукции в Филиппины.

Как планировался визит президента в Филиппины

Президент планировал, но не смог повстречаться с филиппинским коллегой на полях форума. Поэтому решил прилететь в Манилу, Фердинанда Маркоса-младшего на Саммит мира. Об этом на условиях анонимности сообщили AP двое филиппинских чиновников.

Агентство отметило, что оба лидера критически высказывались по Китаю на оборонном форуме в Сингапуре.