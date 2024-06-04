Ситуация на фронте, ПВО и дроны. Зеленский провел Ставку

По возвращении в Киев, президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку Верховного Главнокомандующего, на которой обсудили изменения на поле боя, борьбу с российскими дронами и приоритетные направления для размещения ожидаемых систем ПВО.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку для обсуждения стратегии борьбы с российскими дронами и укрепления систем противовоздушной обороны.
- На Ставке были рассмотрены вопросы развития технологий БПЛА и РЭБ, сотрудничество с США по новым поставкам ПВО и приоритетные направления для размещения систем ПВО в Украине.
- Ожидаются новые поставки систем ПВО в Украину, которые будут анонсированы офисом президента. Сотрудничество с США и другими странами по укреплению обороны является приоритетным для Украины.
- Пресс-секретарь президента сообщил об активном сотрудничестве с США и ожидаемых публичных заявлениях союзников Украины по поводу новых поставок систем ПВО.
- Встреча президента Украины с главой Министерства обороны США в Сингапуре подчеркнула важность вопросов противовоздушной обороны для безопасности страны и обеспечения фронта.
В ходе Ставки с Зеленским обсуждалось развитие собственных технологий БПЛА и РЭБ
Во время Ставки были доклады министра обороны Рустема Умерова, министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина: борьба с российскими «орланами», «ланцетами» и другими дронами и развитие собственных технологий БПЛА и РЭБ.
В ходе Ставки определили и приоритетные направления для размещения ожидаемых систем ПВО.
Начальник Генштаба Анатолий Баргилевич доложил о состоянии подготовки, комплектования вооружением и личным составом бригад и резервов.
Председатели Харьковской, Сумской и Черниговской военных администраций – о дальнейшем возведении фортификаций, защите важных объектов, в частности генерации, и текущем состоянии обеспечения людей светом.
Офис президента анонсировал новые поставки ПВО Украине.
В ближайшее время ожидаются публичные заявления союзников Украины по поводу новых поставок систем противовоздушной обороны.
Как рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, в Сингапуре состоялась встреча с главой Министерства обороны Соединенных Штатов Америки (США) Ллойдом Остином. Тогда же вопрос ПВО был основополагающим.
Конечно, я не могу сейчас объявлять о том, что именно обсуждали, сроки и суть. Но могу сказать, что это тема ПВО для Украины, Харькова, гражданской инфраструктуры, людей и фронта. И ей посвятили больше внимания, — заметил Никифоров.
В частности, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского добавил, что сегодня Киев активно сотрудничает с США, а Вашингтон, в свою очередь, — с другими партнерами относительно новых поставок ПВО.
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