Ситуация на фронте, ПВО и дроны. Зеленский провел Ставку
Категория
Украина
Дата публикации

Ситуация на фронте, ПВО и дроны. Зеленский провел Ставку

Владимир Зеленский
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По возвращении в Киев, президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку Верховного Главнокомандующего, на которой обсудили изменения на поле боя, борьбу с российскими дронами и приоритетные направления для размещения ожидаемых систем ПВО.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку для обсуждения стратегии борьбы с российскими дронами и укрепления систем противовоздушной обороны.
  • На Ставке были рассмотрены вопросы развития технологий БПЛА и РЭБ, сотрудничество с США по новым поставкам ПВО и приоритетные направления для размещения систем ПВО в Украине.
  • Ожидаются новые поставки систем ПВО в Украину, которые будут анонсированы офисом президента. Сотрудничество с США и другими странами по укреплению обороны является приоритетным для Украины.
  • Пресс-секретарь президента сообщил об активном сотрудничестве с США и ожидаемых публичных заявлениях союзников Украины по поводу новых поставок систем ПВО.
  • Встреча президента Украины с главой Министерства обороны США в Сингапуре подчеркнула важность вопросов противовоздушной обороны для безопасности страны и обеспечения фронта.

В ходе Ставки с Зеленским обсуждалось развитие собственных технологий БПЛА и РЭБ

Во время Ставки были доклады министра обороны Рустема Умерова, министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина: борьба с российскими «орланами», «ланцетами» и другими дронами и развитие собственных технологий БПЛА и РЭБ.

После возвращения в Киев первым делом провел Ставку, чтобы получить все обновления по поводу изменений на поле боя. Заслушал доклад Главкома Александра Сырского о ситуации по основным направлениям.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

В ходе Ставки определили и приоритетные направления для размещения ожидаемых систем ПВО.

Начальник Генштаба Анатолий Баргилевич доложил о состоянии подготовки, комплектования вооружением и личным составом бригад и резервов.

Председатели Харьковской, Сумской и Черниговской военных администраций – о дальнейшем возведении фортификаций, защите важных объектов, в частности генерации, и текущем состоянии обеспечения людей светом.

Офис президента анонсировал новые поставки ПВО Украине.

В ближайшее время ожидаются публичные заявления союзников Украины по поводу новых поставок систем противовоздушной обороны.

Как рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, в Сингапуре состоялась встреча с главой Министерства обороны Соединенных Штатов Америки (США) Ллойдом Остином. Тогда же вопрос ПВО был основополагающим.

Конечно, я не могу сейчас объявлять о том, что именно обсуждали, сроки и суть. Но могу сказать, что это тема ПВО для Украины, Харькова, гражданской инфраструктуры, людей и фронта. И ей посвятили больше внимания, — заметил Никифоров.

В частности, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского добавил, что сегодня Киев активно сотрудничает с США, а Вашингтон, в свою очередь, — с другими партнерами относительно новых поставок ПВО.

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