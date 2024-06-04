G7 созывает саммит ради Украины. Что будут обсуждать
Категория
Экономика
Дата публикации

G7 созывает саммит ради Украины. Что будут обсуждать

The White House
G7
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Лидеры "Большой семерки" соберутся на новую встречу в итальянской Апулии. Во время нее состоятся дискуссии касательно усиления помощи Украине и привлечению страны-агрессорки РФ к ответственности за все совершенные во время войны преступления.

Главные тезисы

  • В центре внимания саммита будет развитие российско-украинской войны и новая помощь Киеву.
  • Планируется обсуждение усиления украинской ПВО дополнительными системами и ракетами к ним.
  • Лидеры также внимательно рассмотрят другие глобальные проблемы.
  • Владимир Зеленский присоединится к саммиту G7 для обсуждения стратегии оборонной поддержки и сотрудничества с Западом.

Украина будет в центре внимания нового саммита G7

С официальным заявлением выступила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер. Она уже подтвердила участие американского лидера Джо Байдена в этой встрече, которая должна пройти 13-14 июня.

Представительница администрации президента США также обратила внимание на то, что лидеры "Группы семи" сосредоточатся на нескольких наиболее актуальных глобальных вопросах.

В первую очередь, их интересует развитие российско-украинской войны и новая мощная поддержка для Киева на этом фоне.

Лидеры будут развивать усилия, направленные на использование обездвиженных суверенных активов России для помощи Украине, а также действия, направленные на дальнейшее наказание России и поддерживающих ее военные усилия, - подчеркнула Карин Жан-Пьер.

Кроме того, "Большая семерка" планирует обсудить и другие глобальные проблемы, а именно:

  • экономическую сохранность и сбалансированность;

  • поддержку развивающихся стран;

  • укрепление продовольственной безопасности;

  • финансирование здравоохранения

Зеленский тоже присоединится к саммиту G7 в Италии

Украинский лидер Владимир Зеленский станет одним из участников саммита "Группы семи" в Италии, который состоится 13-15 июня.

Эту информацию уже подтвердил спикер президента Сергей Никифоров.

Это без сомнений. G7 являются нашими основными партнерами. Мы будем говорить с ними о ключевых темах наших отношений, включая диалоги в двусторонних форматах с государствами "семерки", — подчеркнул спикер главы государства.

Кроме того, указано, что Владимир Зеленский во время саммита планирует обсудить с Джо Байденом дальнейшее наращивание оборонной поддержки, развитие коалиции западных истребителей и шаги по ускорению поставок F-16.

Одна из центральных тем встречи – усиление украинской ПВО дополнительными системами и ракетами к ним.

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