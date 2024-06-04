G7 созывает саммит ради Украины. Что будут обсуждать

Лидеры "Большой семерки" соберутся на новую встречу в итальянской Апулии. Во время нее состоятся дискуссии касательно усиления помощи Украине и привлечению страны-агрессорки РФ к ответственности за все совершенные во время войны преступления.
Главные тезисы
- В центре внимания саммита будет развитие российско-украинской войны и новая помощь Киеву.
- Планируется обсуждение усиления украинской ПВО дополнительными системами и ракетами к ним.
- Лидеры также внимательно рассмотрят другие глобальные проблемы.
- Владимир Зеленский присоединится к саммиту G7 для обсуждения стратегии оборонной поддержки и сотрудничества с Западом.
Украина будет в центре внимания нового саммита G7
С официальным заявлением выступила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер. Она уже подтвердила участие американского лидера Джо Байдена в этой встрече, которая должна пройти 13-14 июня.
Представительница администрации президента США также обратила внимание на то, что лидеры "Группы семи" сосредоточатся на нескольких наиболее актуальных глобальных вопросах.
В первую очередь, их интересует развитие российско-украинской войны и новая мощная поддержка для Киева на этом фоне.
Кроме того, "Большая семерка" планирует обсудить и другие глобальные проблемы, а именно:
экономическую сохранность и сбалансированность;
поддержку развивающихся стран;
укрепление продовольственной безопасности;
финансирование здравоохранения
Зеленский тоже присоединится к саммиту G7 в Италии
Украинский лидер Владимир Зеленский станет одним из участников саммита "Группы семи" в Италии, который состоится 13-15 июня.
Эту информацию уже подтвердил спикер президента Сергей Никифоров.
Кроме того, указано, что Владимир Зеленский во время саммита планирует обсудить с Джо Байденом дальнейшее наращивание оборонной поддержки, развитие коалиции западных истребителей и шаги по ускорению поставок F-16.
Одна из центральных тем встречи – усиление украинской ПВО дополнительными системами и ракетами к ним.
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