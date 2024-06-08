Генсек ООН не братиме участі в Глобальному саміті миру
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Генсек ООН не братиме участі в Глобальному саміті миру

Антоніу Гуттереш
Джерело:  online.ua

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш не поїде на Глобальний саміт миру, який відбудеться у Швейцарії 15−16 червня.

Головні тези:

  • Участь у саміті миру підтвердили 107 країн, проте Росія і Китай відмовилися брати участь у події.
  • Учасниками заходу будуть лідери країн Європи, серед яких президент Франції та канцлер Німеччини.
  • Швейцарія висловила побоювання, що без участі Росії мирний процес буде ускладненим.
  • Глава Офісу президента України допускав участь Росії в наступних зустрічах на рівні лідерів.

Наразі невідомо, хто представлятиме ООН на Глобальному саміті миру

29 травня в ООН підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру в Швейцарії. Однак поки що невідомо, хто представлятиме організацію, повідомляє Webtv.

На питання чи буде Антоніу Гутерреш на Саміті миру, прессекретар Стефан Дюжаррік відповів негативно.

Він не поїде, і я думаю, ми сказали, що ООН буде представлена на відповідному рівні, — зазначив речник генсека.

Стефан Дюжаррік

Стефан Дюжаррік

Прессекретар Антоніу Гутерреша

Він також додав, що всі сторони, які займаються організацією саміту, були проінформовані про це.

Деталі саміту миру у Швейцарії

Глобальний саміт миру у Швейцарії на рівні лідерів країн відбудеться 15−16 червня. Участь у саміті підтвердили 107 країн.

Росія не буде присутня на зустрічі.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак допускав участь Росії в саміті миру, але не в першій інавгураційній зустрічі на рівні лідерів, а вже в наступних.

Водночас у МЗС Швейцарії заявили, що без РФ мирний процес є «немислимим».

На саміті, зокрема, очікують канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем'єра Італії Джорджу Мелоні, прем'єра Канади Джастіна Трюдо, президента Франції Еммануеля Макрона та інших європейських лідерів.

Угорщина відправить на саміт главу МЗС Петера Сійярто, а Японія — прем'єр-міністра Фуміо Кісіду.

Китай зовсім не буде присутній на саміті через відсутність Росії. Бразилія відправить свого посла до Швейцарії.

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