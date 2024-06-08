Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш не поїде на Глобальний саміт миру, який відбудеться у Швейцарії 15−16 червня.
Головні тези:
- Участь у саміті миру підтвердили 107 країн, проте Росія і Китай відмовилися брати участь у події.
- Учасниками заходу будуть лідери країн Європи, серед яких президент Франції та канцлер Німеччини.
- Швейцарія висловила побоювання, що без участі Росії мирний процес буде ускладненим.
- Глава Офісу президента України допускав участь Росії в наступних зустрічах на рівні лідерів.
Наразі невідомо, хто представлятиме ООН на Глобальному саміті миру
29 травня в ООН підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру в Швейцарії. Однак поки що невідомо, хто представлятиме організацію, повідомляє Webtv.
На питання чи буде Антоніу Гутерреш на Саміті миру, прессекретар Стефан Дюжаррік відповів негативно.
Він також додав, що всі сторони, які займаються організацією саміту, були проінформовані про це.
Деталі саміту миру у Швейцарії
Глобальний саміт миру у Швейцарії на рівні лідерів країн відбудеться 15−16 червня. Участь у саміті підтвердили 107 країн.
Росія не буде присутня на зустрічі.
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак допускав участь Росії в саміті миру, але не в першій інавгураційній зустрічі на рівні лідерів, а вже в наступних.
Водночас у МЗС Швейцарії заявили, що без РФ мирний процес є «немислимим».
На саміті, зокрема, очікують канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем'єра Італії Джорджу Мелоні, прем'єра Канади Джастіна Трюдо, президента Франції Еммануеля Макрона та інших європейських лідерів.
Угорщина відправить на саміт главу МЗС Петера Сійярто, а Японія — прем'єр-міністра Фуміо Кісіду.
Китай зовсім не буде присутній на саміті через відсутність Росії. Бразилія відправить свого посла до Швейцарії.
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