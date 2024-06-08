Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не поедет на Глобальный саммит мира, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня.

Пока неизвестно, кто будет представлять ООН на Глобальном саммите мира

29 мая в ООН подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии. Однако пока неизвестно, кто будет представлять организацию, сообщает WebTV.

На вопрос будет ли Антониу Гутерреш на Саммите мира, пресс-секретарь Стефан Дюжаррик ответил отрицательно.

Он не поедет, и я думаю, мы сказали, что ООН будет представлена на соответствующем уровне, - отметил представитель генсека. Стефан Дюжаррик Пресссекретарь Антониу Гутерреша

Он также добавил, что все стороны, занимающиеся организацией саммита, были проинформированы об этом.

Детали саммита мира в Швейцарии

Глобальный саммит мира в Швейцарии на уровне лидеров стран состоится 15-16 июня. Участие в саммите подтвердили 107 стран.

Россия не будет на встрече.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак допускал участие России в саммите мира, но не в первой встрече инаугураций на уровне лидеров, а уже в последующих.

В то же время в МИД Швейцарии заявили, что без РФ мирный процесс «немыслим».

На саммите, в частности, ожидают канцлера Германии Олафа Шольца, премьера Италии Джорджу Мэлони, премьера Канады Джастина Трюдо, президента Франции Эммануэля Макрона и других европейских лидеров.

Венгрия отправит на саммит главу МИД Петера Сийярто, а Япония – премьер-министра Фумио Кисиду.

Китай совсем не будет присутствовать на саммите из-за отсутствия России. Бразилия отправит своего посла в Швейцарию.