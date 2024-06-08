Генсек ООН не будет участвовать в Глобальном саммите мира
Категория
Политика
Дата публикации

Генсек ООН не будет участвовать в Глобальном саммите мира

Антониу Гутерреш
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не поедет на Глобальный саммит мира, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня.

Главные тезисы

  • Украина высказала допущение участия России в последующих встречах на уровне лидеров, в то время как Россия и Китай отказались участвовать в мероприятии.
  • Швейцария выразила опасения относительно усложнения мирного процесса без участия России на саммите.
  • На мероприятии ожидаются лидеры стран Европы, такие как президент Франции и канцлер Германии, в то время как представитель ООН на саммите пока неизвестен.
  • Без участия России на саммите в Швейцарии будут представлены такие страны, как Германия, Италия, Канада, Франция, Венгрия, Япония и Бразилия.

Пока неизвестно, кто будет представлять ООН на Глобальном саммите мира

29 мая в ООН подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии. Однако пока неизвестно, кто будет представлять организацию, сообщает WebTV.

На вопрос будет ли Антониу Гутерреш на Саммите мира, пресс-секретарь Стефан Дюжаррик ответил отрицательно.

Он не поедет, и я думаю, мы сказали, что ООН будет представлена на соответствующем уровне, - отметил представитель генсека.

Стефан Дюжаррик

Стефан Дюжаррик

Пресссекретарь Антониу Гутерреша

Он также добавил, что все стороны, занимающиеся организацией саммита, были проинформированы об этом.

Детали саммита мира в Швейцарии

Глобальный саммит мира в Швейцарии на уровне лидеров стран состоится 15-16 июня. Участие в саммите подтвердили 107 стран.

Россия не будет на встрече.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак допускал участие России в саммите мира, но не в первой встрече инаугураций на уровне лидеров, а уже в последующих.

В то же время в МИД Швейцарии заявили, что без РФ мирный процесс «немыслим».

На саммите, в частности, ожидают канцлера Германии Олафа Шольца, премьера Италии Джорджу Мэлони, премьера Канады Джастина Трюдо, президента Франции Эммануэля Макрона и других европейских лидеров.

Венгрия отправит на саммит главу МИД Петера Сийярто, а Япония – премьер-министра Фумио Кисиду.

Китай совсем не будет присутствовать на саммите из-за отсутствия России. Бразилия отправит своего посла в Швейцарию.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Саудовская Аравия отказалась от участия в Саммите мира — Bild
Саудовская Аравия
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В ООН подтвердили свое участие в украинском Саммите мира
оон
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Венгрия примет участие в украинском Саммите мира
венгрия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?