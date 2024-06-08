Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не поедет на Глобальный саммит мира, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня.
Главные тезисы
- Украина высказала допущение участия России в последующих встречах на уровне лидеров, в то время как Россия и Китай отказались участвовать в мероприятии.
- Швейцария выразила опасения относительно усложнения мирного процесса без участия России на саммите.
- На мероприятии ожидаются лидеры стран Европы, такие как президент Франции и канцлер Германии, в то время как представитель ООН на саммите пока неизвестен.
- Без участия России на саммите в Швейцарии будут представлены такие страны, как Германия, Италия, Канада, Франция, Венгрия, Япония и Бразилия.
Пока неизвестно, кто будет представлять ООН на Глобальном саммите мира
29 мая в ООН подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии. Однако пока неизвестно, кто будет представлять организацию, сообщает WebTV.
На вопрос будет ли Антониу Гутерреш на Саммите мира, пресс-секретарь Стефан Дюжаррик ответил отрицательно.
Он также добавил, что все стороны, занимающиеся организацией саммита, были проинформированы об этом.
Детали саммита мира в Швейцарии
Глобальный саммит мира в Швейцарии на уровне лидеров стран состоится 15-16 июня. Участие в саммите подтвердили 107 стран.
Россия не будет на встрече.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак допускал участие России в саммите мира, но не в первой встрече инаугураций на уровне лидеров, а уже в последующих.
В то же время в МИД Швейцарии заявили, что без РФ мирный процесс «немыслим».
На саммите, в частности, ожидают канцлера Германии Олафа Шольца, премьера Италии Джорджу Мэлони, премьера Канады Джастина Трюдо, президента Франции Эммануэля Макрона и других европейских лидеров.
Венгрия отправит на саммит главу МИД Петера Сийярто, а Япония – премьер-министра Фумио Кисиду.
Китай совсем не будет присутствовать на саммите из-за отсутствия России. Бразилия отправит своего посла в Швейцарию.
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