У Швейцарії помітили збільшення кількості кібератак та дезінформації напередодні Саміту миру, який відбудеться 15-16 червня.

Метою Саміту миру є створення шляху для припинення війни в Україні

Президентка Віола Амгерд заявила, що у Швейцарії зафіксували зростання кількості кібератак і поширення дезінформації напередодні Глобального саміту миру.

За словами Амгерд, кібератаки почастішали останніми тижнями.

Під час пресконференції журналісти також запитали її, як її уряд реагує на особисті напади на неї в російських ЗМІ, оприлюднені в Швейцарії.

Я так і хотіла, тому що дезінформаційна кампанія настільки сильна, кожен може побачити, що мало що в ній відображає реальність. Віола Амгерд Президентка Швейцарії

У свою чергу міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що існує явна «зацікавленість» у зриві Саміту миру, але ухилився від відповіді, хто стоїть за цими нападами, коли його запитали, чи причетна до них Росія.

За словами Кассіса, саміт має завершитися підсумковою декларацією, яка «в ідеалі» буде підтримана одноголосно.

За словами глави МЗС, на саміті обговорюватимуться питання, що викликають міжнародне занепокоєння, такі як необхідність ядерної та продовольчої безпеки, свобода судноплавства, а також гуманітарні питання, такі як обмін військовополоненими.

Швейцарські посадовці заявили, що Туреччина та Індія візьмуть участь у саміті, хоча поки не ясно, на якому рівні. Залишається незрозумілим, чи братимуть у ньому участь Бразилія та ПАР.

Кассіс зауважив, що саміт має завершитися прийняттям підсумкової декларації, яку "в ідеалі" мають підтримати одноголосно. Вона також має на меті визначити, яким буде наступний крок у мирному процесі.

Президент Аргентини не братиме участь у Саміті миру в Швейцарії

Президент Аргентини Хав'єр Мілей не буде присутнім на Глобальному Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.

Як зазначає видання, президент України Володимир Зеленський запрошував Мілея на Саміт миру, однак 17 та 20 червня в Аргентині відбудуться власні національні свята, тому президент вирішив повернутися до своєї країни на цей час.

Як пише La Nacion, Мілей 15 червня залишить Європу, а потім повернеться вже після 20 червня, аби завершити своє європейське турне.