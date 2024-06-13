В Швейцарии изменили проект решения Саммита мира в пользу Украины — детали

В Швейцарии исправили проблемные положения в тексте проекта коммюнике Саммита мира, которые могли иметь нежелательные последствия для Украины.
Главные тезисы
- Новый проект документа содержит упоминание о 'агрессии Российской Федерации против Украины', что усиливает позицию последней на международной арене.
- Документ исключил возможность включения в рассмотрение 'мирных предложений' КНР и Бразилии, не соответствующих международному праву и Уставу ООН.
- Предстоящий Глобальный Саммит мира в Швейцарии станет площадкой для формирования справедливых условий для дальнейших мирных переговоров с Россией.
- Руководство Украины надеется, что результаты Саммита помогут завершить войну и разработать общую переговорную позицию для передачи России.
Что изменили в тексте проекта коммюнике Саммита мира
Предыдущий проект решения саммита, предложенный 28 мая, создавал юридическое окно, чтобы при необходимости включить отказ Украины от части ее территории в условия "устойчивого мира с РФ".
В нынешнем проекте документа, который Швейцария направила участникам саммита 9 июня, четко прописано, что основой устойчивого мира будет лишь "такое решение, которое будет основано на принципе уважения к территориальной целостности и суверенитету всех государств".
В майском проекте решения Саммита мира не было ни одного упоминания слова "агрессия", пишет издание. В новом проекте говорится об "агрессии Российской Федерации против Украины".
В новом проекте коммюнике говорится, что будут учитывать только те мирные предложения, которые соответствуют международному праву (т.е. безусловное возвращение границ 1991 года, если только их не пересмотрит сама Украина) и Устава ООН (в частности, безусловное право Украины продолжать отражать российскую агрессию и освобождать оккупированные территории).
Также авторы документа согласились не упоминать о России в положении мирных переговоров. Там же написано о "всех сторонах".
В проекте коммюнике нет требования о "мерах укрепления доверия", а требуются "конкретные действия".
Также в новом документе нет упоминаний о "втором мирном саммите", которые намекали на обязательство пригласить Россию к участию в нем.
Как пишет издание, нынешний проект коммюнике не является финальным. Его могут изменить 13-14 июня. При этом источники "ЕП" склоняются к тому, что обновленная идеология решения сохранится.
Глобальный Саммит мира
Глобальный саммит мира состоится в Швейцарии 15 и 16 июня. Украине свое участие подтвердили 107 стран и международные организации. Китая и России не будет.
От США будут вице-президент Камила Гаррис и советник по нацбезопасности Джейк Салливан.
Секретарь СНБО Александр Литвиненко говорил, что задача Саммита — сформировать справедливые условия для дальнейших мирных переговоров с Россией, а также продемонстрировать всем, что в современном мире нельзя достигать целей войной.
В офисе президента заявляли, что саммит посвятят разработке рамок, чтобы стимулировать будущий мирный процесс. Киев пригласил все страны, которые поддерживают или не поддерживают Украину, чтобы услышать мнение каждого для завершения войны. Саммит выработает общую переговорную позицию, которую передадут России.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-