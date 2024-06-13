В Швейцарии изменили проект решения Саммита мира в пользу Украины — детали

В Швейцарии исправили проблемные положения в тексте проекта коммюнике Саммита мира, которые могли иметь нежелательные последствия для Украины.

Что изменили в тексте проекта коммюнике Саммита мира

Предыдущий проект решения саммита, предложенный 28 мая, создавал юридическое окно, чтобы при необходимости включить отказ Украины от части ее территории в условия "устойчивого мира с РФ".

В нынешнем проекте документа, который Швейцария направила участникам саммита 9 июня, четко прописано, что основой устойчивого мира будет лишь "такое решение, которое будет основано на принципе уважения к территориальной целостности и суверенитету всех государств".

В майском проекте решения Саммита мира не было ни одного упоминания слова "агрессия", пишет издание. В новом проекте говорится об "агрессии Российской Федерации против Украины".

Кроме того, предыдущая редакция документа размывала значение "формулы мира" и открывала простор для международного обсуждения всех альтернативных представлений о мире. Среди них и "мирные предложения" КНР и Бразилии, предусматривающие прекращение усиления ВСУ и остановку боевых действий. Поделиться

В новом проекте коммюнике говорится, что будут учитывать только те мирные предложения, которые соответствуют международному праву (т.е. безусловное возвращение границ 1991 года, если только их не пересмотрит сама Украина) и Устава ООН (в частности, безусловное право Украины продолжать отражать российскую агрессию и освобождать оккупированные территории).

Также авторы документа согласились не упоминать о России в положении мирных переговоров. Там же написано о "всех сторонах".

В проекте коммюнике нет требования о "мерах укрепления доверия", а требуются "конкретные действия".

Также в новом документе нет упоминаний о "втором мирном саммите", которые намекали на обязательство пригласить Россию к участию в нем.

Как пишет издание, нынешний проект коммюнике не является финальным. Его могут изменить 13-14 июня. При этом источники "ЕП" склоняются к тому, что обновленная идеология решения сохранится.

Глобальный Саммит мира

Глобальный саммит мира состоится в Швейцарии 15 и 16 июня. Украине свое участие подтвердили 107 стран и международные организации. Китая и России не будет.

От США будут вице-президент Камила Гаррис и советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

Секретарь СНБО Александр Литвиненко говорил, что задача Саммита — сформировать справедливые условия для дальнейших мирных переговоров с Россией, а также продемонстрировать всем, что в современном мире нельзя достигать целей войной.