У Швейцарії змінили проєкт рішення Саміту миру на користь України — деталі

У Швейцарії виправили проблемні положення у тексті проєкту комюніке Саміту миру, які могли мати небажані наслідки для України.

Що змінили в тексті проєкту комюніке Саміту миру

Зазначається, що попередній проєкт рішення саміту, запропонований 28 травня, створював юридичне вікно, щоб за потреби включити відмову України від частини її території до умов "сталого миру з РФ".

У нинішньому проєкті документа, який Швейцарія надіслала учасникам саміту 9 червня, наразі чітко прописано, що основою сталого миру буде лише "таке рішення, що буде засноване на принципі поваги до територіальної цілісності і суверенітету усіх держав".

У травневому проєкті рішення Саміту миру не було жодної згадки слова "агресія", пише видання. У новому проєкті йдеться про "агресію Російської Федерації проти України".

Крім того, попередня редакція документа розмивала значення "формули миру" і відкривала простір для міжнародного обговорення усіх альтернативних бачень миру. Серед них — і “мирні пропозиції” КНР та Бразилії, що передбачають припинення посилення ЗСУ та зупинку бойових дій. Поширити

У новому проєкті комюніке йдеться про те, що до уваги братимуть лише ті мирні пропозиції, які відповідають міжнародному праву (тобто безумовне повернення кордонів 1991 року, якщо лише їх не перегляне сама Україна) та Статуту ООН (зокрема, безумовне право України продовжувати відбивати російську агресію і звільняти окуповані території).

Також автори документа погодилися не згадувати про Росію у положенні стосовно мирних переговорів. Натомість там написано про "всі сторони".

У проєкті комюніке немає вимоги про "заходи зміцнення довіри", а натомість потрібні "конкретні дії".

Також у новому документі немає згадок про "другий мирний саміт", які натякали на зобов’язання запросити Росію до участі у ньому.

Як пише видання, нинішній проєкт комюніке не є фінальним. Його можуть дещо змінити 13-14 червня. При цьому джерела "ЄП" схиляються до того, що оновлена ідеологія рішення збережеться.

Глобальний Саміт миру

Глобальний саміт миру відбудеться у Швейцарії 15 і 16 червня. Україні свою участь підтвердили 107 країн і міжнародних організацій. Китаю і Росії не буде.

Від США будуть віцепрезидент Каміла Гарріс і радник з нацбезпеки Джейк Салліван.

Секретар РНБО Олександр Литвиненко казав, що завдання Саміту — сформувати справедливі умови для подальших мирних переговорів з Росією, а також продемонструвати всім, що в сучасному світі не можна досягати цілей війною.