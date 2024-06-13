Україна підпише безпекові угоди з США та Японією на саміті G7 — Зеленський

13 червня на полях саміту "Групи семи" в Італії очікується підписання двосторонньої безпекової угоди між Україною, Японією та із США, про яку стало відомо раніше.
Головні тези:
- Підписання безпекових угод з США та Японією на саміті G7 буде важливим кроком для зміцнення обороноздатності України.
- Угода з США передбачатиме військову допомогу в різних сферах та підтримку важливих сфер від авіації до розмінування.
- Партнерство з Японією також має важливе значення для безпеки України та наближує до членства в НАТО.
- Угода передбачає механізм консультацій у разі нападу, що дозволить швидко узгодити відповідь на будь-яку загрозу.
Що відомо про підписання нових безпекових угод
Як зазначив президент України Володимир Зеленський, очікується підписання безпекової угоди не лише із США, а й із Японією.
Ці угоди завершать підписання таких двосторонніх документів з країнами G7 у продовження так званої Вільнюської декларації G7 на полях саміту НАТО про "гарантії безпеки" для України.
Він додав подяку партнерам за віру в Україну і її шанси на перемогу.
Блінкен розкрив деталі безпекової угоди США та України
Як заявив нещодавно шеф американської дипломатії Ентоні Блінкен, майбутня двостороння угода про безпеку з Україною передбачатиме військову допомогу в різних сферах і допоможе наблизитись їй до членства в НАТО.
Окрім того, американський дипломат натякнув на прописаний в угоді механізм консультацій у разі нападу:
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