Україна підпише безпекові угоди з США та Японією на саміті G7 — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна підпише безпекові угоди з США та Японією на саміті G7 — Зеленський

Володимир Зеленський
зеленський

13 червня на полях саміту "Групи семи" в Італії очікується підписання двосторонньої безпекової угоди між Україною, Японією та із США, про яку стало відомо раніше. 

Головні тези:

  • Підписання безпекових угод з США та Японією на саміті G7 буде важливим кроком для зміцнення обороноздатності України.
  • Угода з США передбачатиме військову допомогу в різних сферах та підтримку важливих сфер від авіації до розмінування.
  • Партнерство з Японією також має важливе значення для безпеки України та наближує до членства в НАТО.
  • Угода передбачає механізм консультацій у разі нападу, що дозволить швидко узгодити відповідь на будь-яку загрозу.

Що відомо про підписання нових безпекових угод

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, очікується підписання безпекової угоди не лише із США, а й із Японією.

Ці угоди завершать підписання таких двосторонніх документів з країнами G7 у продовження так званої Вільнюської декларації G7 на полях саміту НАТО про "гарантії безпеки" для України.

Під час зустрічей із Президентом США Джозефом Байденом і Прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою підпишемо двосторонні безпекові угоди. Документ зі Сполученими Штатами буде безпрецедентним, як і належить лідерам підтримки України.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він додав подяку партнерам за віру в Україну і її шанси на перемогу. 

Блінкен розкрив деталі безпекової угоди США та України

Як заявив нещодавно шеф американської дипломатії Ентоні Блінкен, майбутня двостороння угода про безпеку з Україною передбачатиме військову допомогу в різних сферах і допоможе наблизитись їй до членства в НАТО.

Згідно з нашою десятирічною угодою, Сполучені Штати підтримуватимуть оборону й безпеку України в низці вкрай важливих сфер — від авіації до ППО, від дронів до розмінування, — заявив Ентоні Блінкен

Окрім того, американський дипломат натякнув на прописаний в угоді механізм консультацій у разі нападу:

Якщо Росія або будь-хто ще нападе на Україну, ми негайно спільно з Україною працюватимемо на найвищому рівні, аби узгодити найкращу відповідь на загрозу, — пояснив Блінкен.

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