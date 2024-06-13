Україна підпише безпекові угоди з США та Японією на саміті G7 — Зеленський

13 червня на полях саміту "Групи семи" в Італії очікується підписання двосторонньої безпекової угоди між Україною, Японією та із США, про яку стало відомо раніше.

Що відомо про підписання нових безпекових угод

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, очікується підписання безпекової угоди не лише із США, а й із Японією.

Ці угоди завершать підписання таких двосторонніх документів з країнами G7 у продовження так званої Вільнюської декларації G7 на полях саміту НАТО про "гарантії безпеки" для України.

Під час зустрічей із Президентом США Джозефом Байденом і Прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою підпишемо двосторонні безпекові угоди. Документ зі Сполученими Штатами буде безпрецедентним, як і належить лідерам підтримки України. Володимир Зеленський Президент України

Він додав подяку партнерам за віру в Україну і її шанси на перемогу.

Блінкен розкрив деталі безпекової угоди США та України

Як заявив нещодавно шеф американської дипломатії Ентоні Блінкен, майбутня двостороння угода про безпеку з Україною передбачатиме військову допомогу в різних сферах і допоможе наблизитись їй до членства в НАТО.

Згідно з нашою десятирічною угодою, Сполучені Штати підтримуватимуть оборону й безпеку України в низці вкрай важливих сфер — від авіації до ППО, від дронів до розмінування, — заявив Ентоні Блінкен Поширити

Окрім того, американський дипломат натякнув на прописаний в угоді механізм консультацій у разі нападу: