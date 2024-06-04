НАТО має намір запропонувати Україні пакет безпекової допомоги під час щорічного саміту Алянсу, який відбудеться влітку цього року у Вашингтоні. Проте передбачається, що цей пакет не задовольнить прохання України про членство в НАТО на тлі вторгнення РФ.
Головні тези:
- НАТО має плани запропонувати Україні пакет безпекової допомоги для наближення її членства в Альянсі на щорічному саміті.
- Деякі оборонні компанії з НАТО зацікавлені у спільному виробництві військових засобів для України.
- Державний секретар США підтримує наближення України до членства в НАТО та обіцяє допомогу у зміцненні обороноздатності країни.
Що відомо про плани НАТО передати пакет допомоги
Посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що окрім оприлюднення пакету в липні, 32 країни закінчують підготовку низки двосторонніх угод на підтримку України до саміту, 13 з яких вже укладено.
За її словами, частково це означатиме визначення певної двосторонньої підтримки, яка зараз надається Україні і передача її під командування НАТО.
У виданні нагадали, що під час візиту генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга до Києва, який відбувся у квітні, він заявив, що "Україна стане членом НАТО".
Крім того, деякі оборонні компанії з блоку НАТО зацікавлені у спільному виробництві певних військових засобів, таких як безпілотні системи. Також у травні США оголосили про надання Україні пакету зовнішньої військової допомоги на суму 2 мільярди доларів, який загалом спрямований на допомогу Україні у розвитку її оборонно-промислової бази.
Чи може Україна стати членом НАТО
Раніше президент Володимир Зеленський закликав союзників вплинути на США щодо членства України в НАТО. За його словами, Сполучені Штати сумніваються у цьому питанні.
Водночас державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що під час саміту НАТО, який відбудеться у липні, союзники зроблять чіткі кроки, щоб наблизити вступ України у Альянс.
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