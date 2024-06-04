НАТО надасть Україні пакет безпекової допомоги для наближення її членство в Альянсі — Defense News
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НАТО надасть Україні пакет безпекової допомоги для наближення її членство в Альянсі — Defense News

нато україна
Джерело:  Defense News

НАТО має намір запропонувати Україні пакет безпекової допомоги під час щорічного саміту Алянсу, який відбудеться влітку цього року у Вашингтоні. Проте передбачається, що цей пакет не задовольнить прохання України про членство в НАТО на тлі вторгнення РФ.

Головні тези:

  • НАТО має плани запропонувати Україні пакет безпекової допомоги для наближення її членства в Альянсі на щорічному саміті.
  • Деякі оборонні компанії з НАТО зацікавлені у спільному виробництві військових засобів для України.
  • Державний секретар США підтримує наближення України до членства в НАТО та обіцяє допомогу у зміцненні обороноздатності країни.

Що відомо про плани НАТО передати пакет допомоги

Посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що окрім оприлюднення пакету в липні, 32 країни закінчують підготовку низки двосторонніх угод на підтримку України до саміту, 13 з яких вже укладено.

Члени Альянсу запропонують цілий пакет досягнень, які слугуватимуть мостом до їхнього членства в Альянсі. Частиною цього пакету буде мова, якою ми опишемо прагнення України до членства в самій декларації, — наголосила вона під час круглого столу Групи письменників з питань оборони в понеділок.

За її словами, частково це означатиме визначення певної двосторонньої підтримки, яка зараз надається Україні і передача її під командування НАТО. 

Частково це буде робота над визначенням нових ресурсів для наших друзів в Україні і забезпеченням того, щоб ми надіслали сигнал Москві, що альянс НАТО нікуди не дінеться, — запевнила Сміт.

У виданні нагадали, що під час візиту генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга до Києва, який відбувся у квітні, він заявив, що "Україна стане членом НАТО".

Робота, яку ми зараз проводимо, ставить вас на незворотній шлях до членства в НАТО, так що, коли прийде час, Україна зможе стати членом НАТО негайно, — підкреслив Столтенберг.

Крім того, деякі оборонні компанії з блоку НАТО зацікавлені у спільному виробництві певних військових засобів, таких як безпілотні системи. Також у травні США оголосили про надання Україні пакету зовнішньої військової допомоги на суму 2 мільярди доларів, який загалом спрямований на допомогу Україні у розвитку її оборонно-промислової бази.

Ці кошти надходять здебільшого від європейських, канадських чи американських компаній, які розглядають можливості спільного виробництва, — додала Сміт в інтерв'ю Defense News.

Чи може Україна стати членом НАТО

Раніше президент Володимир Зеленський закликав союзників вплинути на США щодо членства України в НАТО. За його словами, Сполучені Штати сумніваються у цьому питанні.

Британія підтримує нас у НАТО. Сполучені Штати сумніваються — вони бояться якоїсь ескалації. (...) Якщо всі дійсно нас підтримують, я думаю, всім буде достатньо сил, розуму і впливу, щоби спілкуватись зі Сполученими Штатами, щоб змінити їхню думку, змінити їхній підхід. Важливо, щоб не тільки Україна піднімала питання НАТО.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Водночас державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що під час саміту НАТО, який відбудеться у липні, союзники зроблять чіткі кроки, щоб наблизити вступ України у Альянс.

НАТО допоможе збудувати українські сили майбутнього, які можуть ефективно відбивати агресію і захищатись за потреби, — запевнив політик.

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