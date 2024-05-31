Генсек НАТО відповів на нові погрози Путіна після рішення щодо України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звертає увагу на те, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін уже понад 2 роки погрожує Заходу "ескалацією" через оборонну співпрацю з Україною, однак це лише пустослів'я.

НАТО не лякають погрози диктора Путіна

Як зауважив генсек блоку, погрози офіційної Москви не є чимось принципово новим.

Ми з 2022 року надаємо допомогу Україні… Тривалий час Путін залякував нас, спонукаючи не робити цього. Він ще перед початком вторгнення у лютому 2022 року застерігав нас не допомагати Україні і погрожував наслідками… Тому тут нічого нового. Єнс Столтенберг Генеральний секретар НАТО

Окрім того, Столтенберг вкотре повторив заяву, з якою він виступив напередодні зустрічі НАТО, про те, що Україна має бити по Росії, щоб захищатися.

Україна має право на самооборону (натовською зброєю) і це не робить НАТО учасником війни, — додав він. Поширити

За словами генсека, у разі ескалації відповідальною є саме Росія, як це було не раз протягом останніх двох років.

Путін уперше прокоментував дозвіл Україні атакувати Росію західною зброєю

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін не приховує, що злякався рішення окремих союзників Києва, які дозволили ЗСУ атакувати військові цілі на території РФ західною зброєю.

Після цього він знову заговорив про потенційний “глобальний конфлікт”.

Диктатор вкотре цинічно заявив, що постійна “ескалація” може призвести до серйозних наслідків.