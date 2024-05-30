Глава НАТО Єнс Столтенберг планує звернутись до союзників по Альянсу із вимогою щорічно виділяти близько 40 млрд доларів на військову підтримку України.

Столтенберг закликає країни НАТО значно посилити підтримку України

За інформацією журналістів видання із посиланням на німецьких посадовців та представників інших країн-членів Альянсу, західні партнери наразі мають все більше сумнівів у здатності українських військових стримати агресію окупаційної армії РФ у розв’язаній Кремлем злочинній війні на виснаження.

Щоб підтримати Україну в її оборонній битві проти Росії, НАТО хоче пообіцяти значно більшу військову допомогу, ніж було відомо раніше. За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, підтримка з боку держав-членів має становити 40 млрд доларів на рік, — йдеться у матеріалі видання Поширити

Зазначається, що наразі глава НАТО публічно виступив із значно нижчою цифрою коштів для підтримки України, яка складає близько 100 млрд доларів упродовж наступних 5 років.

У рамках цієї ініціативи країни НАТО виділятимуть Україні близько 20 млрд доларів на рік.

Водночас джерела стверджують, що це "лише нижня межа, фактично потрібна вдвічі більша сума".

Пропозиція буде обговорюватися на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу в цей четвер і п'ятницю в Празі, підтвердили дипломати. Однак рішення очікується лише на саміті глав держав і урядів у Вашингтоні в липні, де також має відзначатися 75-річчя Альянсу, — підкреслюється у матеріалі. Поширити

Що відомо про занепокоєння країн НАТО стосовно ситуації в Україні

За інформацією журналістів видання The New York Times із посиланням на вище військове керівництво України, злочинна армія РФ продовжує накопичувати додаткові підрозділи поблизу північного кордону з Україною, що виклає побоювання стосовно невідворотньості нового наступу.

Зосередження російських військ на північ від кордону в районі міста Суми, приблизно за 90 миль на північний захід від Харкова, робить ситуацію ще небезпечнішою, збільшуючи територію, яку Україна повинна захищати, — зазначається у матеріалі. Поширити

За словами аналітиків, наступ окупаційної армії РФ у Харківській та Сумській областях може значно напружити ситуацію і загрожує проривом українських ліній оборони з боку окупаційної армії РФ.

Головна мета Росії — розширити активний фронт, дезорганізувати українські сили оборони і позбавити українське командування можливості використовувати резерви, — пояснює керівник Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан. Поширити

Кузан додав, що примус України до перекидання військ на північ поліпшить перспективи Росії щодо захоплення Донецької області, яку Москва формально анексувала 2022 року, але не контролює повністю.

Військові аналітики кажуть, що отримання повного контролю над регіоном є головним пріоритетом для Кремля.