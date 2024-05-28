Столтенберг оцінив готовність країн НАТО надати Україні нові системи ППО

Україна терміново потребує більше систем протиповітряної оборони й союзники по НАТО зараз працюють над цією нагальною проблемою, вже є певний прогрес.
Україні негайно потрібні нові системи ППО — Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг знову порушив питання про надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.
Про це він заявив перед засіданням Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу у форматі міністрів оборони у Брюсселі.
Він додав, що Альянс зараз також працює над координацією надання Україні техніки та проведення підготовки українських військовослужбовців.
Також, за словами Столтенберга, на зустрічі у Брюсселі обговорюватиметься його пропозиція щодо багаторічних фінансових зобов'язань довгострокової підтримки України — "щоб запобігти прогалинам і затримкам, які ми спостерігали останнім часом, і щоб Україна отримувала передбачувану, підзвітну підтримку в довгостроковій перспективі".
Ми також працюємо з промисловістю над нарощуванням виробництва. Останнім часом ми бачили кілька важливих рішень щодо збільшення інвестицій, збільшення виробництва. Але нам потрібно більше, і ми тісно співпрацюємо з трансатлантичною оборонною промисловою базою для нарощування виробництва.
28 травня у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу в Брюсселі також відбудеться засідання Ради Україна — НАТО. У рамках заходу Єнс Столтенберг проведе окрему зустріч з віцепрем’єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.
НАТО планує створити окреме відомство з військової допомоги Україні
За словами генсека Альянсу Єнса Столтенберга, під час саміту у Вашингтоні 9-11 липня буде узгоджено створення відомства, відповідального за організацію поставок озброєнь Україні та їхнє фінансування.
Я запропонував, щоб на саміті у Вашингтоні ми домовилися про велику роль НАТО у координації та забезпеченні безпеки України. Я сподіваюся, що ми зможемо домовитися про постійну структуру для організації стабільного постачання зброї Україні, — наголосив генсек Альянсу.
Він також зазначив, що удар злочинної армії РФ по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові — яскравий приклад цинічного вбивства Росією цивільного населення України.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-