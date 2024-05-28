Столтенберг оцінив готовність країн НАТО надати Україні нові системи ППО

Україна терміново потребує більше систем протиповітряної оборони й союзники по НАТО зараз працюють над цією нагальною проблемою, вже є певний прогрес.

Україні негайно потрібні нові системи ППО — Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг знову порушив питання про надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.

Про це він заявив перед засіданням Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу у форматі міністрів оборони у Брюсселі.

Найбільш нагальною потребою зараз є посилення протиповітряної оборони (України — ред.). І ми працюємо з країнами-членами НАТО, багато з яких, звичайно, також є членами ЄС, над збільшенням поставок боєприпасів, систем протиповітряної оборони, зокрема найсучасніших систем Patriot. Отже, ми бачимо певний прогрес. Але Україні терміново потрібно більше прогресу і більше систем протиповітряної оборони. І це також меседж з Ради Україна — НАТО, яка сьогодні засідає в НАТО. Єнс Столтенберг Генсек НАТО

Він додав, що Альянс зараз також працює над координацією надання Україні техніки та проведення підготовки українських військовослужбовців.

Ми отримали пропозицію від нашого верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО, SACEUR, про те, як це організувати. Таким чином, НАТО координує надання Україні військової техніки та тренувань. Поширити

Також, за словами Столтенберга, на зустрічі у Брюсселі обговорюватиметься його пропозиція щодо багаторічних фінансових зобов'язань довгострокової підтримки України — "щоб запобігти прогалинам і затримкам, які ми спостерігали останнім часом, і щоб Україна отримувала передбачувану, підзвітну підтримку в довгостроковій перспективі".

Ми також працюємо з промисловістю над нарощуванням виробництва. Останнім часом ми бачили кілька важливих рішень щодо збільшення інвестицій, збільшення виробництва. Але нам потрібно більше, і ми тісно співпрацюємо з трансатлантичною оборонною промисловою базою для нарощування виробництва.

28 травня у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу в Брюсселі також відбудеться засідання Ради Україна — НАТО. У рамках заходу Єнс Столтенберг проведе окрему зустріч з віцепрем’єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.

НАТО планує створити окреме відомство з військової допомоги Україні

За словами генсека Альянсу Єнса Столтенберга, під час саміту у Вашингтоні 9-11 липня буде узгоджено створення відомства, відповідального за організацію поставок озброєнь Україні та їхнє фінансування.

Я запропонував, щоб на саміті у Вашингтоні ми домовилися про велику роль НАТО у координації та забезпеченні безпеки України. Я сподіваюся, що ми зможемо домовитися про постійну структуру для організації стабільного постачання зброї Україні, — наголосив генсек Альянсу.

Він також зазначив, що удар злочинної армії РФ по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові — яскравий приклад цинічного вбивства Росією цивільного населення України.