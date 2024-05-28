Столтенберг оценил готовность стран НАТО предоставить Украине новые системы ПВО

Украина срочно нуждается в больших системах противовоздушной обороны и союзники по НАТО сейчас работают над этой неотложной проблемой, уже есть определенный прогресс.

Украине немедленно нужны новые системы ПВО — Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь поднял вопрос о предоставлении Украине дополнительных систем противовоздушной обороны.

Об этом он заявил на заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза в формате министров обороны в Брюсселе.

Наиболее насущной необходимостью сейчас является усиление противовоздушной обороны (Украина — ред.). И мы работаем со странами-членами НАТО, многие из которых, конечно, также члены ЕС, над увеличением поставок боеприпасов, систем противовоздушной обороны, в том числе самых современных систем Patriot. Итак, мы видим определенный прогресс. Но Украине срочно требуется больше прогресса и больше систем противовоздушной обороны. И это также месседж из Совета Украина-НАТО, который сегодня заседает в НАТО. Йенс Столтенберг Генсек НАТО

Он добавил, что Альянс сейчас также работает над координацией предоставления Украине техники и подготовки украинских военнослужащих.

Мы получили предложение от нашего верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО, SACEUR, о том, как это организовать. Таким образом, НАТО координирует предоставление Украине военной техники и тренировок. Поделиться

Также, по словам Столтенберга, на встрече в Брюсселе будет обсуждаться его предложение о многолетних финансовых обязательствах долгосрочной поддержки Украины — "чтобы предотвратить пробелы и задержки, которые мы наблюдали в последнее время, и чтобы Украина получала предполагаемую, подотчетную поддержку в долгосрочной перспективе".

Мы также работаем с промышленностью по наращиванию производства. В последнее время мы видели несколько важных решений по увеличению инвестиций, увеличению производства. Но нам нужно больше и мы тесно сотрудничаем с трансатлантической оборонной промышленной базой для наращивания производства.

28 мая в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе также состоится заседание Совета Украина — НАТО. В рамках мероприятия Йенс Столтенберг проведет отдельную встречу с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.

НАТО планирует создать отдельное ведомство по военной помощи Украине

По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, во время саммита в Вашингтоне 9-11 июля будет согласовано создание ведомства, ответственного за организацию поставок вооружений Украине и их финансирование.

Я предложил, чтобы на саммите в Вашингтоне мы договорились о большой роли НАТО в координации и обеспечении безопасности Украины. Я надеюсь, что мы сможем договориться о постоянной структуре для организации стабильных поставок оружия Украине, — подчеркнул генсек Альянса.

Он также отметил, что удар преступной армии РФ по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове — яркий пример циничного убийства Россией гражданского населения Украины.