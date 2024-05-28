Столтенберг оценил готовность стран НАТО предоставить Украине новые системы ПВО

Украина срочно нуждается в больших системах противовоздушной обороны и союзники по НАТО сейчас работают над этой неотложной проблемой, уже есть определенный прогресс.
Украине немедленно нужны новые системы ПВО — Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь поднял вопрос о предоставлении Украине дополнительных систем противовоздушной обороны.
Об этом он заявил на заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза в формате министров обороны в Брюсселе.
Он добавил, что Альянс сейчас также работает над координацией предоставления Украине техники и подготовки украинских военнослужащих.
Также, по словам Столтенберга, на встрече в Брюсселе будет обсуждаться его предложение о многолетних финансовых обязательствах долгосрочной поддержки Украины — "чтобы предотвратить пробелы и задержки, которые мы наблюдали в последнее время, и чтобы Украина получала предполагаемую, подотчетную поддержку в долгосрочной перспективе".
Мы также работаем с промышленностью по наращиванию производства. В последнее время мы видели несколько важных решений по увеличению инвестиций, увеличению производства. Но нам нужно больше и мы тесно сотрудничаем с трансатлантической оборонной промышленной базой для наращивания производства.
28 мая в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе также состоится заседание Совета Украина — НАТО. В рамках мероприятия Йенс Столтенберг проведет отдельную встречу с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.
НАТО планирует создать отдельное ведомство по военной помощи Украине
По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, во время саммита в Вашингтоне 9-11 июля будет согласовано создание ведомства, ответственного за организацию поставок вооружений Украине и их финансирование.
Я предложил, чтобы на саммите в Вашингтоне мы договорились о большой роли НАТО в координации и обеспечении безопасности Украины. Я надеюсь, что мы сможем договориться о постоянной структуре для организации стабильных поставок оружия Украине, — подчеркнул генсек Альянса.
Он также отметил, что удар преступной армии РФ по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове — яркий пример циничного убийства Россией гражданского населения Украины.
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