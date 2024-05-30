Глава НАТО Йенс Столтенберг планирует обратиться к союзникам по Альянсу с требованием ежегодно выделять около 40 млрд долларов на военную поддержку Украины.
Столтенберг призывает страны НАТО значительно усилить поддержку Украины
По информации журналистов издания со ссылкой на немецких чиновников и представителей других стран-членов Альянса, западные партнеры пока все больше сомневаются в способности украинских военных сдержать агрессию оккупационной армии РФ в развязанной Кремлем преступной войне на истощение.
Отмечается, что в настоящее время глава НАТО публично выступил со значительно более низкой цифрой средств для поддержки Украины, которая составляет около 100 млрд долларов в течение следующих 5 лет.
В рамках этой инициативы страны НАТО будут выделять Украине около 20 млрд. долларов в год.
В то же время источники утверждают, что это "только нижняя граница, фактически нужная вдвое большая сумма".
Что известно о беспокойстве стран НАТО о ситуации в Украине
По информации журналистов издания The New York Times со ссылкой на высшее военное руководство Украины, преступная армия РФ продолжает накапливать дополнительные подразделения вблизи северной границы с Украиной, что излагает опасения по поводу неотвратимости нового наступления.
По словам аналитиков, наступление оккупационной армии РФ в Харьковской и Сумской областях может значительно напрячь ситуацию и чревато прорывом украинских линий обороны со стороны оккупационной армии РФ.
Кузан добавил, что принуждение Украины к переброске войск на север улучшит перспективы России по захвату Донецкой области, которую Москва формально аннексировала в 2022 году, но не контролирует полностью.
Военные аналитики говорят, что получение полного контроля над регионом является главным приоритетом Кремля.
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