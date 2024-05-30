Столтенберг выдвинет жесткое требование членам НАТО по Украине
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Столтенберг выдвинет жесткое требование членам НАТО по Украине

Йенс Столтенберг
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Источник:  Handelsblatt

Глава НАТО Йенс Столтенберг планирует обратиться к союзникам по Альянсу с требованием ежегодно выделять около 40 млрд долларов на военную поддержку Украины.

Столтенберг призывает страны НАТО значительно усилить поддержку Украины

По информации журналистов издания со ссылкой на немецких чиновников и представителей других стран-членов Альянса, западные партнеры пока все больше сомневаются в способности украинских военных сдержать агрессию оккупационной армии РФ в развязанной Кремлем преступной войне на истощение.

Чтобы поддержать Украину в ее оборонном сражении против России, НАТО хочет пообещать значительно большую военную помощь, чем было известно ранее. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, поддержка со стороны государств-членов должна составлять 40 млрд долларов в год, — говорится в материале издания

Отмечается, что в настоящее время глава НАТО публично выступил со значительно более низкой цифрой средств для поддержки Украины, которая составляет около 100 млрд долларов в течение следующих 5 лет.

В рамках этой инициативы страны НАТО будут выделять Украине около 20 млрд. долларов в год.

В то же время источники утверждают, что это "только нижняя граница, фактически нужная вдвое большая сумма".

Предложение будет обсуждаться на неформальной встрече министров иностранных дел Альянса в этот четверг и пятницу в Праге, подтвердили дипломаты. Однако решение ожидается только на саммите глав государств и правительств в Вашингтоне в июле, где также должно отмечаться 75-летие Альянса, подчеркивается в материале.

Что известно о беспокойстве стран НАТО о ситуации в Украине

По информации журналистов издания The New York Times со ссылкой на высшее военное руководство Украины, преступная армия РФ продолжает накапливать дополнительные подразделения вблизи северной границы с Украиной, что излагает опасения по поводу неотвратимости нового наступления.

Сосредоточение российских войск к северу от границы в районе города Сумы, примерно в 90 милях северо-западнее Харькова, делает ситуацию еще более опасной, увеличивая территорию, которую Украина должна защищать, — отмечается в материале.

По словам аналитиков, наступление оккупационной армии РФ в Харьковской и Сумской областях может значительно напрячь ситуацию и чревато прорывом украинских линий обороны со стороны оккупационной армии РФ.

Главная цель России — расширить активный фронт, дезорганизовать украинские силы обороны и лишить украинское командование возможности использовать резервы, — объясняет руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Кузан добавил, что принуждение Украины к переброске войск на север улучшит перспективы России по захвату Донецкой области, которую Москва формально аннексировала в 2022 году, но не контролирует полностью.

Военные аналитики говорят, что получение полного контроля над регионом является главным приоритетом Кремля.

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