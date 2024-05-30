FT дізналося про ахіллесову п'яту НАТО у разі війни з Росією
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FT дізналося про ахіллесову п'яту НАТО у разі війни з Росією

НАТО
Джерело:  Financial Times

Як повідомляє видання Financial Times, члени Альянсу мають мізерну частку сил і засобів ППО, необхідних для належного прикриття країн "східного флангу" у разі вторгнення Росії.

НАТО не готовий до війни з Росією на 100%

За словами інсайдера, який має доступ до планів оборони блоку, розроблених минулого року, члени Альянсу зможуть знайти менш як 5% засобів ППО, які були би потрібні для належного захисту країн "східного флангу" у разі вторгнення Російської Федерації.

Анонімне джерело у дипломатичних колах стверджує, що можливість повноцінного захисту неба НАТО розцінюють як одну з найбільш важливих складових.

Станом на сьогодні таких спроможностей немає, — заявив інсайдер.

Згідно з даними журналістів, саме ППО — “найбільша дірка” в планах оборони Альянсу і це факт, який відомий всім.

Що важливо розуміти, оновлені плани оборони НАТО вже передбачають набагато вищі вимоги до готовності ППО, аніж раніше, і союзники будуть інвестувати у ці спроможності.

Варто зазначити, що попри проблеми з кількістю ППО, Альянс все ж допомагає Україні, постачаючи ці системи захисту.

Як у Європі намагаються розв’язати проблему з браком ППО

Як уже згадувалося раніше. нещодавно прем'єри Греції Кіріакос Міцотакіс та Польщі Дональд Туск звернулися до очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з закликом очолити ініціативу зі створення спільного щита протиповітряної оборони (ППО), який би фінансувався коштом ЄС.

Політикиня офіційно підтвердила цю пропозицію від прем'єрів обох держав, коли знову закликала до створення спільних оборонних проєктів.

Окрім того, нещодавно Туск заявив про угоду з Європейським інвестиційним банком, відповідно до якої Варшава зможе залучити до 300 млн євро на супутниковий компонент для захисту неба.

Що цікаво, Берлін наразі вкрай обережно реагує на ідею Греції та Польщі щодо створення нової європейської системи протиповітряної оборони (ППО) на чолі з офіційним Брюсселем.

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