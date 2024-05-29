Під час зустрічі країн НАТО на саміті у Вашингтоні планується внесення змін щодо питання перспективи членства України.

Що відомо про зміни у питанні перспективи членства України в НАТО

За словами посла США при НАТО Джуліан Сміт, країни Альянсу погодились шодо необхідності надіслати Україні політичний сигнал про наближення до членства.

Вона зазначила, що цей сигнал стане частиною загального пакета допомоги.

У рішенні саміту будуть нові формулювання щодо України щодо прагнення України стати членом НАТО. Рішення не буде ідентичним тому, що звучало торік, — зазначила Джуліан Сміт. Поширити

При цьому посол США при НАТО додала, що остаточне формулювання ще не узгодили.

Однак вона попередила, що Києву не варто чекати безпосередньо на запрошення до НАТО.

Запрошення України до членства не буде розглядатися цього разу, це малореально. Натомість ми сфокусуємося на наданні пакета підтримки, який дозволить прокласти міст до членства, — пояснила Джуліан Сміт. Поширити

Що заважає НАТО надати Україні запрошення на членство

Керівництво Альянсу непублічно закликало українського лідера Володимира Зеленського не звертатися протягом 2024 року до НАТО щодо підтримки членства України в блоці.

Одна з ключових причин такої затримки — страх окремих членів блоку, які бояться бути втягнутими у повномасштабну війну з Росією.

Інсайдери також підтвердили, що адміністрації Джо Байдена та Олафа Шольці "вкрай скептично” ставляться до перспективи подальшого просування України на шляху до повноправного членства в НАТО цього року".

Офіційний Вашингтон не так сильно стурбований, як Берлін, однак обидві столиці лякає загроза з боку Росії для інших членів альянсу".