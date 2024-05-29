В ходе встречи стран НАТО на саммите в Вашингтоне планируется внесение изменений в вопрос перспективы членства Украины.
Что известно об изменениях в вопросе перспективы членства Украины в НАТО
По словам посла США при НАТО Джулиан Смит, страны Альянса согласились о необходимости отправить Украине политический сигнал о приближении к членству.
Она отметила, что этот сигнал станет частью общего пакета помощи.
При этом посол США при НАТО добавила, что окончательная формулировка еще не согласована.
Однако она предупредила, что Киеву не стоит ожидать непосредственно приглашения в НАТО.
Что мешает НАТО предоставить Украине приглашение на членство
Руководство Альянса непублично призвало украинского лидера Владимира Зеленского не обращаться в течение 2024 года в НАТО по поддержке членства Украины в блоке.
Одна из ключевых причин такой задержки — страх отдельных членов блока, которые боятся быть вовлечены в полномасштабную войну с Россией.
Инсайдеры также подтвердили, что администрации Джо Байдена и Олафа Шольцы "крайне скептически" относятся к перспективе дальнейшего продвижения Украины на пути полноправного членства в НАТО в этом году".
Официальный Вашингтон не так сильно обеспокоен, как Берлин, однако обе столицы пугает угроза России для других членов альянса".
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