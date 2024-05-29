НАТО меняет позицию по поводу перспективы членства Украины
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НАТО меняет позицию по поводу перспективы членства Украины

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Источник:  Украинская правда

В ходе встречи стран НАТО на саммите в Вашингтоне планируется внесение изменений в вопрос перспективы членства Украины.

Что известно об изменениях в вопросе перспективы членства Украины в НАТО

По словам посла США при НАТО Джулиан Смит, страны Альянса согласились о необходимости отправить Украине политический сигнал о приближении к членству.

Она отметила, что этот сигнал станет частью общего пакета помощи.

В решении саммита будут новые формулировки относительно Украины по поводу стремления Украины стать членом НАТО. Решение не будет идентично тому, что звучало в прошлом году, — отметила Джулиан Смит.

При этом посол США при НАТО добавила, что окончательная формулировка еще не согласована.

Однако она предупредила, что Киеву не стоит ожидать непосредственно приглашения в НАТО.

Приглашение Украины в членство не будет рассматриваться в этот раз, это малореально. Мы сфокусируемся на предоставлении пакета поддержки, который позволит проложить мост к членству, — пояснила Джулиан Смит.

Что мешает НАТО предоставить Украине приглашение на членство

Руководство Альянса непублично призвало украинского лидера Владимира Зеленского не обращаться в течение 2024 года в НАТО по поддержке членства Украины в блоке.

Одна из ключевых причин такой задержки — страх отдельных членов блока, которые боятся быть вовлечены в полномасштабную войну с Россией.

Инсайдеры также подтвердили, что администрации Джо Байдена и Олафа Шольцы "крайне скептически" относятся к перспективе дальнейшего продвижения Украины на пути полноправного членства в НАТО в этом году".

Официальный Вашингтон не так сильно обеспокоен, как Берлин, однако обе столицы пугает угроза России для других членов альянса".

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